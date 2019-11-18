علماء: النبيذ الأحمر يساعد في معالجة الزهايمر

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يقول علماء توصلوا إلى هذه النتيجة إن الفائدة لا تعود إلى الشراب بحد ذاته ولكن إلى مادة ريسفيراترول التي تدخل في تركيبة كيميائية للعنب.



كما ينصح الباحثون بتناول الشوكولا والتوت والفواكه الطازجة.

وراقب العلماء حالات صحية لـ119 مصاباً بمرض الزهايمر، حيث تناول بعض المرضى عقاقير تحتوي على ريسفيراترول، بينما تناول البعض الآخر حبات معدومة المفعول.

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وتبين في نهاية البحث أن مادة ريسفيراترول تقلل كمية المؤشرات الدالة على تطور المرض وتخفض مستوياتها.

ويعتبر مرض الزهايمر بمثابة إصابة خطيرة للجهاز العصبي للإنسان.

ويعتقد العلماء أن هذه الإصابة تتطور نتيجة تراكم مادة بيتا-أميلويد في المخ، ولا يوجد دواء في العالم قادر على شفاء المصابين بمرض الزهايمر حتى الآن.