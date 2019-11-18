شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مايكروسوفت تحول «بينج» إلى محرك بحث تجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنشأت شركة «مايكروسوفت» مؤخرا مدونة لإعلان تحويل محرك «بينج» إلى محرك بحث تجاري، وهو ما يعني استخدامه بشبكة حاسوب الشركة الداخلية الخاصة، التي تحتوي على معلومات مفيدة ومصادر تسهل التنقل بين الصفحات.

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وكتبت «مايكروسوفت»، عبر مدونتها: أبحث عن الأشخاص باستخدام مسماهم الوظيفي، أو اسم فريقهم أو موقع مكتبهم، وكتبت أيضا «تستطيع البحث عن موقع المكتب والحصول على معلومات عن أقسامه والاتجاهات داخله».

وتصر مايكروسوفت على أن استخدام محرك «بينج» سيوفر الوقت على مستخدميه داعمة رأيها ببحث شركة ماك كنزي للأبحاث الذي خلص إلى أن الموظفين يقضون نحو 20% من يومهم بحثًا عن معلومات شركة أو في إيجاد زملاء لهم.

ولم تذكر «مايكروسوفت» أن البحث يعود لعام 2012 وكيف أن أدوات اتصال عديدة ذات أهداف تجارية طرحت في الأسواق منذ ذلك الحين قد تعالج المشكلات ذاتها التي تحاول مايكروسوفت حلها.