إياكِ والنوم بالمكياج أبرزها قواعد ذهبية لبشرة صافية

أكثر ما يُقلق المرأة في حياتها، هو نضارة بشرتها، وتمتعها بوجهٍ خالٍ من البقع والبثور وحَب الشباب، لذا إن كان ذلك ما يقلقكِ فإليكِ هذه النصائح التي ستُساعدك في الحفاظ على صحة بشرتكِ لتكون صافية ومشرقة.

ترطيب البشرة الدائم

تُعد الخطوة الأولى نحو بشرةٍ صحية، حتى لو كنتِ تعانين من حب الشباب، إذ على عكس الشائع ينصح الخبراء بترطيب البشرة حتى لأصحاب البشرة الدهنية، لأنكِ في حال قمتِ بانتزاع الزيوت من البشرة الدهنية ستنتج المزيد من الزيوت للتعويض.

أمَّا إذا واظبتِ على ترطيب بشرتك فسيساعد ذلك بالحفاظ على مستوى الرطوبة داخل البشرة، وبالتالي سيؤدي إلى إيقاف إنتاج الزيوت على نحوٍ أكثر فعالية من محاولة تجفيفها.

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إياكِ والنوم بالمكياج

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من النصائح المهمة التي لا يجب عليكِ تجاوزها أبدًا عدم النوم قبل إزالة المكياج من على وجهك مهما كلّف الأمر، لأنَّ المكياج يعمل على انسداد المسام التي تشكّل السبب لرئيسي للعديد من أمراض البشرة المزعجة مثل حب الشباب والرؤوس السوداء.

ولتجنُّب انسداد المسام أيضًا عليكِ بالانتباه جيدًا لنوع واقي الشمس المستخدم بشكلٍ يومي، والتأكد من أنَّ المنتج الذي تستخدمينه خالٍ من الزيوت أو أي موادٍ تسبب انسداد مسام البشرة.

ولا تنسي أيضًا غسل شعرك وخاصةً إذا كنتِ تستخدمين زيت الأركان وجوز الهند، إذ أنَّ هذه الزيوت تسهم في ظهور حب الشباب، لذا من المهم غسل الشعر جيدًا قبل النوم.

تعاملي بلطفٍ مع بشرتك

حافظي على غسل الوجه بالماء جيدًا، ولا تضغطي أبدًا على موضع البثور أو البقع، إذ يُعرّضك الضغط على البثور المدفونة تحت الجلد إلى حدوث الندوب.

عدم الإفراط في تناول الحلويات

من القواعد الذهبية في تخطّي أي مشكلة صحية، هو الانتباه لما تتناولينه من أطعمة، إذ عندما تأكلين الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ينتج جسمك مزيدًا من الأنسولين، وثمّة أدلة تقول بأنَّ العلاقة بين ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم وإفراز الزيوت على بشرة الوجه هي علاقة طردية.

في حين أنَّ اتباع نظام غذائي يخفّض مؤشر نسبة السكر في الدم ينعكسُ إيجابًا على تخفيف الزيوت من على الوجه، لذا يُنصح باتباع هذا النظام للحفاظ على صحة بشرتك