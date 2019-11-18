شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على عقار جديد لعلاج التهابات المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على عقار يحتوى على المادة الفعالة (cefiderocol)، وهودواء مضاد للبكتيريا لعلاج المرضى فوق 18عامًا المصابين بالتهابات المسالك البولية المعقدة (CUTI) ، والتهابات الكلى.

وقال "جون فارلي"، مديرعام مكتب الأمراض المعدية في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير: "توفر موافقة اليوم خيارًا إضافيًا للعلاج للمرضى الذين يعانون من مرضى الكوتة والذين لديهم خيارات علاجية محدودة أو معدومة".

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وتابع "فارلى": "التحدي العالمي الرئيسي الذي تواجهه إدارة الأغذية والعقاقير بصفتها وكالة للصحة العامة يتمثل في التصدي لخطر الإصابة بالعدوى المضادة للميكروبات، مثل إصابات التهاب المسالك البولية المعقدة.

وتمثل هذه الموافقة خطوة أخرى إلى الأمام في مجمل الجهود التي تبذلها إدارة الأغذية والعقاقير لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة مضادة للميكروبات للمرضى لعلاج الالتهابات.

وشملت ردود الفعل السلبية الأكثر شيوعا التي لوحظت في المرضى الذين عولجوا بـ Fetroja"" : الإسهال والإمساك والغثيان والقيء والارتفاعات في اختبارات الكبد والطفح الجلدى والسعال والصداع ونقص بوتاسيوم الدم.