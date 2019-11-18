تعرف على فوائد العناق الصحية لكل إنسان!

الإثنين 18 نوفمبر 2019

العناق ليس مجرد فعل رومانسي، وغياب هذه اللمسات الإيجيابية تلافي الكآبة والكلل الذين يمكن أن يستبدا ويسطرا على الفرد، وهذه فوائد العناق الصحية لكل إنسان:



1-العناق مفيد للجهاز المناعي من خلال تحفيزه الغدة المسؤولة عن إنتاج كريات الدم البيضاء على أداء وظيفتها وحماية جسمك من الالتهابات.

2-يسكّن الألم، ومرد ذلك بحسب العلماء إلى تحفيزه الجسم على إطلاق هرمون الأوكسيتوسين.

3-عند معانقة أحد الأحباء، يقوم الجسم بإطلاق هرمون السعادة أو الأوكسيتوسين الذي يؤثر بشكل مباشر في النفسية والمعنويات ويرفعهما.

4-عناق الحبيب في المواقف الاجتماعية يخفف مستويات القلق لبعض الوقت، كما يزيد معدلات الثقة بالنفس.

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5-العناق يحفّز الجسم على إنتاج الدوبامين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الرغبة الجنسية ويساعد على الاسترخاء والتخلّص من تعب النهار.

6-الحياة الرومانسية الناشطة والزاخرة بالعناق تقلّص إلى حد كبير خطر الإصابة بأمراض القلب، على حد تعبير بعض خبراء الصحة.

7-العناق يقوّي الروابط بين الأشخاص الأمر الذي يقلّص وبطريقة غير مباشرة، احتمالات الإصابة بالاكتئاب، ويحسّن الصحة الجسدية والنفسية.

8-العناق يخفف مستويات التوتر والإجهاد إلى حد كبير، ولعلّ هذه الفائدة هي أحد أبرز الفوائد الصحية للعناق.

9-العناق يخفّض معدل ضغط الدم المرتفع، فالتنهيدة التي تأخذينها عند معانقة أحد الأحباء تعزز إفراز الأوكسيتوسين الضروري من أجل الحفاظ على اعتدال ضغط الدم.