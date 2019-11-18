دراسة: الموز يخفض الكولسترول ويساعد على فقدان الوزن

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يعتبر الموز من الفواكه اللذيذة التي يتم الإقبال عليها بشكل كبير، لنكهته المتميزة وحلاوة طعمه وتوافره في الأسواق طوال العام. فما هي الفوائد الصحية لهذه الفاكهة؟



بالإضافة إلى كونها قابلة للحمل إلى أي مكان طوال اليوم وسهولة استهلاكها، تتميز فاكهة الموز بفوائد صحية كثيرة.

فبحسب دراسة علمية نشرتها مجلة "بلوس وان"، فإن الموز يحتوي على نسبة كبيرة من الطاقة أكثر من المشروبات الطاقة. كما يعتبر الموز من العناصر التي تغذي ممارسي الرياضة وتحميهم من التشنجات العضلية. الموز غني بالبوتاسيوم، ما يساعد على استرجاع الطاقة خصوصا عندما يكون الجو حارا ويفقد الإنسان جزء كبيرا منه عن طريق التعرق.

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ويساهم الموز في حماية الأمعاء. فهو يعتبر الموز من المكملات الغذائية، ويحافظ على البكتيريا المعوية التي تحمي من الأمراض. كما أنه يساعد على الهضم. فضلا عن ذلك يخفض الموز نسبة الكوليسترول في الدم ويساعد على فقدان الوزن.

الموز غني بالنشويات المضادة التي تغذي الألياف، وقادر على تخفيض نسبة الدهون في الدم وتخمر الأمعاء. كما أنه يساعد على امتصاص بعض المعادن وتخفيض نسبة السكر في الدم. وبالإضافة إلى هذا، يمكن للموز أن يحقق لمستهلكه شعورا بالشبع، ويعتبر من الوجبات الخفيفة التي تحقق حمية غذائية وتنقص من السعرات الحرارية في الجسد طول اليوم. ويمكن اعتبار الموز من المنومات الطبيعية، فهو يحتوي على أحماض أمينية أساسية، وعلى فيتامين B6، التي تلعب دورا مهما في المساعدة على النوم والاسترخاء

الموز غني بالنشويات المضادة التي تغذي الألياف، وقادر على تخفيض نسبة الدهون في الدم وتخمر الأمعاء. كما أنه يساعد على امتصاص بعض المعادن وتخفيض نسبة السكر في الدم. وبالإضافة إلى هذا، يمكن للموز أن يحقق لمستهلكه شعورا بالشبع، ويعتبر من الوجبات الخفيفة التي تحقق حمية غذائية وتنقص من السعرات الحرارية في الجسد طول اليوم. ويمكن اعتبار الموز من المنومات الطبيعية، فهو يحتوي على أحماض أمينية أساسية، وعلى فيتامين B6، التي تلعب دورا مهما في المساعدة على النوم والاسترخاء.