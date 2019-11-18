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الإثنين 18 نوفمبر 2019

التشققات هي خطوط بيضاء أو بنفسجية بشعة. تترافق عموماً مع زيادة وزن مهمة، مع الحمل، مع نمو سريع للعضلات، مع النمو بعد سن البلوغ ومع تحولات أخرى سريعة. تظهر التشققات عندما يتعرض الجسم لتمدد يتجاوز حدود مرونته. يتمزق الجلد وتتكسر ألياف الكولاجين العميقة. التشققات هي إذن في حقيقة الأمر عبارة عن تمزق للجلد.



مع أن جلدنا مرن وقادر على التكيف مع العديد من التغييرات، فإن التشققات لا يمكن تجنبها بالنسبة للكثيرين وخصوصاً النساء. علاوة على ذلك، فمن الطبيعي حدوث هذه التشققات في حال الحمل. بحسب ما تقول الأكاديمية الأميركية للطب الجلدي، فإن 90% من النساء يحدث عندهن تشققات بعد الشهر السادس أو السابع من الحمل. إذا كانت أمك لديها تشققات، فأنت معرضة لهذا أيضاً لأن الوراثة تلعب دوراً مهماً.

هل هناك طرق للتخفيف من ظهور التشققات ؟

نعم ! صدقتم هذا أم لا، فإن بعض الطرق الأكثر فعالية للتخلص من التشققات هي علاجات منزلية تستخدم مكونات بسيطة. وإليكم بعضاً منها :

1. الألوه فيرا aloe vera

الألوه فيرا تصلح تلف الجلد وهي مفيدة جداً في علاج التشققات. تستطيعين استخدام جل الألوه فيرا يومياً لتدليك المناطق المصابة. بدل أن تستخدمي الكريمات الصناعية، دلكي بجل الألوه فيرا، فهو يحتوي فيتامينات ومغذيات مفيدة جداً للجلد.

2. بياض البيض

يحتوي بياض البيض أحماضاً أمينية وبروتينات من نوعية ممتازة تشفي الجلد وتعطيه مظهراً ناعماً وشاباً. تستطيعين استخدامه كماسك. ضعيه عدة دقائق حتي يجف ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

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3. البطاطس

وضع البطاطس على البشرة يمكن أن يجدد الخلايا المتضررة. خذي حبات بطاطا متوسطة الحجم واقطعيها لعدة قطع. كل واحدة من هذه القطع تحتوي على ما يكفي من العصير لتفركي بها بشرتك.

4. السكر

خذي قليلاً من سكر القصب واخلطيه مع زيت اللوز. ضعي هذا الزيت على البشرة واتركيه بضع دقائق. ستبدأ التشققات بالتلاشي.

5. زيت الزيتون

بعد كل حمام، يمكنك أن تضعي زيت الزيتون على بشرتك لتحفظيها مرنة ومرطبة. هذا الزيت يسمح بالحد من التشققات وبحماية الجلد بشكل فعال. الفيتامين E وكل مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون مهمة للحصول على بشرة مرطبة جيداً.

6. عصير الحامض والفيتامين C

يمكنك استعمال عصير الحامض الطازج ووضعه على التشققات للمساعدة في التخفيف من حدتها. إذا لم ترغبي في استعمال الفيتامين C بشكل موضعي، يمكنك أن تأخذيه عن طريق الفم عل شكل كبسولات. تكفي 500 غ من الفيتامين C، ثلاث مرات في اليوم للحصول على نتائج جيدة.

7. زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو مرطب مدهش. إنها غنية بالمواد المغذية وبالأحماض الدهنية التي تشكل الحل المثالي للبشرة الجافة والتالفة. للحصول على أفضل النتائج ، يجب أن تكوني مثابرة وتضعي زبدة الكاكاو مرتين في اليوم لمدة بضعة أشهر.

من المهم أن تعتني دائماً ببشرتك. لتحافظي عليها سليمة ومشرقة، يجب أن تبقيها دائماً مرطبة. في الواقع، شرب الكثير من الماء ينقي البشرة ويحفظها مرناً ويجعلها تتألق من الداخل.