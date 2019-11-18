مفاجأة ميغان ماركل لم تحصل على الجنسية البريطانية حتى الآن

ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري (Prince Harry)، لم تحصل بعد على الجنسية البريطانية، ولا تزال في قوائم انتظار الحصول على الجنسية البريطانية والتي يعتقد أنها قد تقدمت رسميا للحصول عليها بعد وقت قصير من الإعلان رسميا عن أنباء خطبتها على الأمير هاري في أواخر نوفمبر 2017، حيث استوفت جميع شروط الحصول على الجنسية البريطانية

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا جديدا في ذات السياق، نقلت فيه عن متحدث رسمي باسم قصر كنسينغتون قوله إن ميغان ماركل ستعامل مثلها مثل أي متقدم آخر للحصول على الجنسية البريطانية ولن تتلقى معاملة استثنائية، الصحيفة نقلت أيضا عن جايسون كناوف (Jason Knauf) سكرتير الأمير هاري لشئون العلاقات العامة، قوله إن السيدة ماركل "استوفت جميع الشروط التي تمكنها من الحصول على الجنسية البريطانية في أي وقت".

طبقا لما نشرته الصحيفة نقلا عن مصدر لها وصفته بأحد الأصدقاء المقربين لميغان ماركل، فإن ميغان تتفهم تماما حقيقة أن إجراءات حصولها على الجنسية البريطانية ستتطلب بعض الوقت، ولقد تحدث المصدر عن ذلك في حوار له مع الصحيفة وقال: "ميغان لم تصبح بعد مواطنة بريطانية، وقد يبدو هذا غريبا نظرا لحقيقة أنها متزوجة من حفيد الملكة منذ 18 شهر إلا أنها تتفهم حقيقة أن الإجراءات ستتطلب بعض الوقت".

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هناك عدة فئات يسمح لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، ومن بينهم الفئة التي كانت تنتمي إليها ميغان ماركل عندما تقدمت بطلب الحصول على الجنسية البريطانية للمرة الأولى، وهي فئة خطيبة مواطن بريطاني وزوجة مستقبلية لمواطن بريطاني، ويتم قبول طلب هذه الفئة بشرط الزواج في غضون ستة أشهر من التقدم بالطلب وهو ما قام به الأمير هاري وميغان ماركل بزواجهما في شهر مايو 2018.

قبل التقدم بطلب الحصول على الجنسية البريطانية كزوج أو زوجة مستقبلية لمواطن بريطاني سيكون على المتقدم بالطلب الذهاب إلى بريطانيا بتأشيرة عائلية يحصل عليها بمجرد تقديم مجموعة من الأدلة لإثبات وجود علاقة حقيقية مع المواطن البريطاني وتتضمن رسائل بريد إلكتروني ومحادثات هاتفية، صور تجمع ما بين الثنائي وتذاكر رحلات سفر للثنائي.

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بعد الإقامة في المملكة المتحدة لمدة ثلاثة سنوات يصبح الزوج أو الزوجة الأجنبية للمواطن البريطاني مؤهلة للحصول على الجنسية البريطانية وسيكون عليها انتظار دورها في قوائم الانتظار للحصول على الجنسية البريطانية، بعدها سيكون على المتقدم بطلب الحصول على الجنسية الخضوع لاختبار يتضمن أسئلة حول الحياة في المملكة المتحدة ودفع رسوم 50 جنيه إسترليني.

شروط أخرى للحصول على الجنسية البريطانية

يتعين على المرشحين للحصول على الجنسية البريطانية أيضا إثبات إجادتهم لواحدة من اللغات الرسمية في دول المملكة المتحدة وهي اللغة الإنجليزية أو اللغة الويلزية أو اللغة الأسكتلندية الغيلية، ويشترط أيضا ألا يقضوا أكثر من 270 يوم خارج المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث التالية لتقديم طلب الحصول على الجنسية إلا أن بريطانيا تعطي استثناء من هذه القاعدة الأخيرة للأجانب المتزوجين من بريطانيين يعملون في الخارج أو في وظيفة حكومية تتطلب السفر في رحلات خارجية أو لصالح حكومة المملكة المتحدة أو منظمة مرتبطة ارتباطا وثيقًا بالحكومة وهو ما ينطبق على دوقة ساسيكس باعتبارها زوجة لعضو رئيسي في العائلة المالكة البريطانية وممثل عن الملكة والحكومة البريطانية.

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