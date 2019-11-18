شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى .. أسباب الالتهاب الرئوى وأبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوي، هو التهاب فى أنسجة الرئة يصيب أحد جانبى الصدر أو كلاهما ويحدث غالبًا نتيجة للعدوى.

ـ فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الالتهاب الرئوى وأبرز أسباب الإصابة ، وفقاً لموقع Doctor..

ـ أسباب الالتهاب الرئوي.

• يمكن أن تحدث عدوى الالتهاب الرئوى بسبب الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المختلفة، وأكثر مسبباتها بكتيريا العقدية الرئوية.

• استنشاق السموم، يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوى أيضًا بسبب المواد الكيميائية أو استنشاق الدخان السام من الحريق.

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أعراض الالتهاب الرئوي

يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوى فجأة أو قد تستمر ببطء لعدة أيام، وقد تشمل ما يلي:

-يبدأ الالتهاب الرئوى الجرثومى الكلاسيكى فجأة فى الارتعاش من النوبات والحمى وآلام الصدر والسعال.

- السعال الجاف فى البداية ، لكن خلال يوم أو يومين يبدأ الشخص فى السعال المصحوب بالبلغم.

- التنفس السريع ، مع وجود اللون الأزرق حول الشفاة والأظافر بسبب قلة الهواء.

-ألم عند التنفس بعمق.

-قد يكون المريض فى حالة ارتباك حادة، وهذا أكثر شيوعًا عند كبار السن.

ـ الهربس (القروح الباردة) حول الفم.