شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب الأطفال بالتهاب المفاصل الروماتويدى؟.. تعرف على الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل حاله مرضيه تشيع عند كبار السن خاصة الناتج عن الاصابة بالروماتويد، ولكن الأطفال أيضا يصابون بإلتهاب المفاصل و المعروف أيضًا باسم التهاب المفاصل الروماتويدي للأحداث.

ووفقا لما أكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " CDC" فأن التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة يمكن أن يسبب أضرارًا جسدية دائمة للمفاصل هذا الضرر يمكن أن يجعل من الصعب على الطفل القيام بأشياء يومية مثل المشي أو ارتداء الملابس ويمكن أن يؤدي إلى الإعاقة.

هل هناك علاج لالتهاب المفاصل في الطفولة؟

على الرغم من عدم وجود علاج ، فإن بعض الأطفال المصابين بالتهاب المفاصل ياتى عليهم وقت ولم يعد المرض له اى نشاط من تلقاء نفسه.

ما هي علامات وأعراض التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة؟

الأعراض قد تأتي وتذهب مع مرور الوقت، قد تكون هناك أوقات تسوء فيها الأعراض ، والمعروفة باسم التوهجات، والأوقات التي تتحسن فيها الأعراض ، والمعروفة باسم المغفرة، تشمل العلامات والأعراض:

الم المفاصل، تورم، حمى، الطفح الجلدي، التعب ، فقدان الشهية، التهاب العين، صعوبة في أنشطة المعيشة اليومية مثل المشي ، وارتداء الملابس ، واللعب.

Advertisements

ما الذي يسبب التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة؟

السبب الدقيق لالتهاب المفاصل في الطفولة غير معروف، ولكن السبب قد يرجع إلى أن الجهاز المناعي لا يعمل بشكل صحيح مما يسبب الالتهاب في المفاصل وغيرها من أجهزة الجسم.

كيف يتم تشخيص التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة؟

يتم تشخيص التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة من خلال الفحص البدني ومراجعة الأعراض والأشعة السينية والاختبارات المعملية، يجب على الطبيب إجراء هذا التشخيص، خاصةً طبيب الروماتيزم المتخصص في التهاب المفاصل والحالات الأخرى ذات الصلة لدى الأطفال، ويطلق على هؤلاء الأطباء أطباء الروماتيزم عند الأطفال.

من يصاب بالتهاب المفاصل في الطفولة؟

التهاب المفاصل في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤثر على الأطفال من جميع الأعمار.