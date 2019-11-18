شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تكبير الحذاء الضيق والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019 إذا كان حذائك ضيق، وتعانى من ألام في الأرجل والأصابع والكعوب، إليكم تقنية بسيطة وسهلة غير مكلفة نهائيا لا تكلفكم أي شيئ لتكبير أحذيتكم الصغيرة الضيقة للغاية، وهى كالتالي:

طريقة تكبير الحذاء الضيق – قوموا بملأ كيسين من أكياس الثلاجة "حوالي لتر" بالماء. – ضعوا كل كيس بفردة حذاء، واجعلوا الكيس في مقدمة الحذاء قدر المستطاع. Advertisements – ضعوا الفردتين بالثلاجة حتى يغطيهم الثلج تماما. – أخرجوا الحذاء من الثلاجة. – أتركوا الحذاء خارج الثلاجة حتى يذوب الثلج، لمدة 20 دقيقة. – ومن ثم أنزعوا أكياس الثلج من الحذاء، وقوموا بتجفيف الحذاء جيدا. والآن تمتعوا بحذائكم الضيق المؤلم، بمقاس أوسع لا يؤلم أرجلكم أو أصابعكم بهذه الحيلة الذكية المدهشة.

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