الإثنين 18 نوفمبر 2019

عندما ترزقين بطفل جديد فليس شرطاً أن تنتظري في تحميمه حتى يجف جذع حبله السري و تشفى المنطقة التي تحيط به تماماً، فالأهم هو ألا يتعرض للإصابة بالبرد، ولذلك تأكدي من أن الحمام والماء الذي سيستحم فيه دافئان.



ويمكنكِ أن تحممي طفلكِ في مغطس صغير الحجم من البلاستيك، وقد تجدين أن طفلكِ يهدأ عند الإستحمام أو يبكي كثيراً وقد يبكي بعد الإنتهاء من تحميمه أيضاً.

وعلى أية حال هذا الأمر يختلف من طفل إلى آخر لكن الطفل في هذا العمر لا يحتاج إلى الإستحمام إلا مرتين في الأسبوع كحد أقصى مع الحرص على غسل أية أوساخ واضحة فيه حتى يبقى نظيفاً على الدوام.

اليك 8 إرشادات عند تحميم الطفل حديث الولادة لتفادي أي أمراض قد تصيب صحته.

1- عندما يكون الحبل السري مازال معلقاً بطفلكِ حمميه بإستخدام الإسفنجة وإجعليه يستلقي على سطح ناعم ومبطن ولا تقومي بغمر جذعه السري بالماء لأنه يجب أن يبقى جافاً.

2- عندما يقع الحبل السري سيمكنكِ أن تحممي طفلك بالكامل فاملئي حوض الإستحمام أو حوض بيلاستيكي بمقدار بوصتين من الماء وحممي طفلكِ فيه.

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3- لا تستخدمي الصابون في تحميم طفلكِ في الشهور الثلاثة الأولى من عمره ولا تغسلي فمه من الداخل وإحرصي على وضع ذراعيكِ أسفل ظهره وضعي يديكِ خلف رأسه.

4- ضعي طفلكِ على سطح ناعم على قطعة من القماش القطني تكون كبيرة و سميكة ثم إملئي الحوض بالماء الدافئ وإستخدمي منشفة خاصة في تجفيف طفلكِ ودعيها قريباً منه حتى لا يصاب بالبرد.

5- يجب أن تكون درجة حرارة الحمام فيما بين إحدى و عشرين درجة و ثلاثة و عشرين درجة و قومي بتدفئة الحمام أولاً قبل غسل الطفل و كذلك الحال بالنسبة للغرفة التي ستقومين بتلبيسه فيها فيجي أن تصل درجة حرارتها إلى خمس و عشرين درجة و بالنسبة لحوض الإستحمام يجب أن تكون درجة حرارته مطابقة لدرجة حرارة الطفل أي سبع و ثلاثين درجة و إستخدمي في ذلك مقياساً لدرجة الحرارة أو يمكنكِ قياس درجة حرارة الماء بإستخدام مرفقكِ أو كوعكِ.

6- هيئي لطفلكِ الجو المناسب أثناء تحميمه فلا تجعلي أية مصادر للإزعاج مفتوحة مثل الهاتف أو التلفاز.

7- إغسلي ملابس طفلكِ قبل إرتدائها لأن بشرة الطفل حديث الولادة حساسة و إختاري أنواعاً جيدة من المنظفات لغسل الملابس الخاصة به و قومي بإستخدام صابون خاص بالبشرة الحساسة في غسله.

8- إبتعدي عن تنظيف أذني طفلكِ بإستخدام القطن لأن أذني طفلكِ تحتوي على شمع بني كثيف وهذا الشمع يحمي أذنيه من الإلتهابات الخارجية، ولذلك فإن أفضل طريقة لتنظيفهما عن طريق قطعة من القماش المبللة بالماء.