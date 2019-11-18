تعرف على فوائد الشعر في الجسم والأضرار التي قد تنجم عن إزالته

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تعمد جميع النساء وبعض الرجال لإزالة الشعر عن الجسم بشكل متكرر، لكن الكثيرون يجهلون فوائد الشعر في الجسم والأضرار التي قد تنجم عن إزالته.



وللثدييات آليّة داخليّة تسمح للدماغ بتعديل الحرارة وتنظيمها داخل الجسم، وهو ما يعتبر ضرورياً للإنسان، إذ أنّه وعلى الرغم من أنّ درجة الحرارة الداخليّة قد تختلف بين شخص وآخر، إلا أنّ ارتفاعها الى أكثر من 12 درجة قد يؤدّي إلى الموت، وللشعر القصير وغير الكثيف، والذي يبلغ عدده نحو 5 ملايين شعرة على جسم الإنسان، دور في هذه الآلية، لأنّه لا يمنع الجسم من التعرّق ويسهّل عمليّة تبريد الجسم.

ومن الفوائد المتعددة للشعر أنّ بصيلة الشعرة تفرز مواداً تحتاجها البشرة لتجديد خلاياها في حالة اصابتها بجروح، وتعمل أيضاً كمخزّنٍ للخلايا التّي تعطي اللون للبشرة.

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كذلك يعتبر الشعر مصدراً لجمال الرجل والمرأة، ويلعب دوراً مهماً في التجاذب الجنسي بينهما.

وعلى الرغم من فوائده العديدة، تقلصت نسبة الشعر على جسم الانسان مع تطوره، وازداد الاهتمام بطرق إزالة ما بات يعرف بـ"الشعر الزائد" ولاسيما بالقرب من المناطق الحساسة، عن طريق شفرات الحلاقة أو آلات الحلاقة الكهربائية أو الملاقط أو غيرها من الأدوات، من دون الالتفات الى الآثار الجانبيّة التي قد تنتج عن ذلك.

وقد تؤدي إزالة الشعر إلى حساسيّة البشرة وتترك جروحاً مفتوحة، ما يساهم في نمو عدد من البكتيريا في هذه المناطق.

وقد ينتج عن إزالة الشعر المتكرر ندوباً تكون كبيرة وظاهرة في معظم الأحيان، ومضاعفاتٍ أخرى قد تكون أكثر خطورةً، فلا داعي للشعور بالإحراج من تواجد هذا الشعر على المناطق الحساسة لأنّه ناتج عن هرمونات المراهقة الّتي تترك العديد من التغيرات الجسدية.