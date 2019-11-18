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شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لتنظيف الكبد طبيعياً.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
الكبد هو عضو نبيل جداً مهم جداً. وظيفته هي تصفية وتنظيف الجسم من كل السموم. إليكم بعض الوصفات الطبيعية لتنظيف هذا العضو الحيوي ولنحافظ بالتالي على صحة جيدة.
1- اشربوا على الأقل ليترين من الماء، تنفسوا بعمق واسترخوا.
2 - خذوا دوش ماء ساخن لمدة ثلاث دقائق ثم دوش ماء بارد لمدة ثلاثين ثانية، لأن هذا ينشط الدورة الدموية وله تأثير فعال في تنظيف الجسم كل يوم.
3- اشربوا صباحاً على الريق كوب ماء فاتر مع عصير الحامض بدون سكر.
4- الثوم النيء في السلطات ممتاز لأنه ينشط أنزيمات الكبد وجهاز الكبد الخارجي.
5- الشاي الأخضر ينظف الكبد من السموم ويحميه من تراكم الدهون التي يخزنها الكبد.
6- اكتشف العلماء اليابانيون أن الأفوكادو يحتوي مغذيات تحمي الكبد من الضرر.
7- يساعد البقدونس الجسم في التخلص من المعادن الثقيلة وهذا ما يسهل عليه النجاح في عمله.
8- الكركم هو أيضاً منظف خارق للسموم، فهو لا يحمي خلايا الكبد فقط بل يساعد على تجديدها أيضاً.
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