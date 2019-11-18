دراسة: مشروبات الصودا "دايت" لا تساعد بتخفيف الوزن

الإثنين 18 نوفمبر 2019

حذرت دراسة طبية من أن الأشخاص الذين يشربون مشروبات الصودا "دايت" قد يعرضون أنفسهم لعدم فقدان الوزن.



وأفاد الباحثون أن اختيار المشروبات منخفضة السعرات الحرارية تدفع الشخص لتناول المزيد من السكريات والأطعمة المحملة بالكثير من السكريات والدهون والمرتفعة في الكوليسترول.

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وفي هذه الدراسة, قام الباحثون بفحص بيانات حكومية جمعت بين العادات الغذائية لأكثر من 22 ألفا من البالغين فى الولايات المتحدة, حيث طلب من المشاركين أن يدونوا كل ما يتناولونه من مشروبات وطعام.

وقالت د. آن ريوبين، أستاذ الصحة وعلم الحركة بجامعة إلينوي الأميركية, إنه من المحتمل أن يكون من يستهلكون المشروبات منخفضة السعرات الحرارية "دايت" يجدون لأنفسهم المبرر لتناول كميات طعام أفضل، وهو ما قد يؤدي إلى البدانة بدلا من فقدان الوزن.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن المشروبات الغازية الخاصة بالحمية أداة فعالة لمساعدة البدناء في خفض الوزن أو الحفاظ على رشاقتهم.