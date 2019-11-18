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شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: نوع جديد من المياه سيخسركِ الكيلوجرامات المزعجة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
المياه القلوية أو ما يعرف بـ Alkaline غنيّة بالفوائد الصحّية. يقول الباحثون إنّ هذا النوع من المياه يسهل امتصاصه من قبل خلايا الجسم وبالتالي يجعل فوائده أكثر فعالية. إليكِ أبرز فوائد هذه المياه:
تحرّر جسمكِ من السموم وتخلّصكِ من الدهون من خلال ديتوكس مرتكز على هذا النوع من المياه. اشربي 8 أكواب منها يوميّاً.
تساهم في إنقاص الوزن وذلك من خلال قدرتها على تعديل مستوى الحمضيات والدهون في الجسم.
تحتوي على مواد مضادة للأكسدة ما يجعلها مهمّة جداً لتعزيز جهاز المناعة وحماية الجهاز الهضميّ.
تسرّع عملية الأيض ما يجعلكِ تحرقين الدهون المزعجة بشكل أسرع.
تساعد في تعديل المستوى الهيدروجينيّ في الجسم وبالتالي يوازن نسبة الحموضة في المعدة خصوصاً بعد تناول الأطعمة الغنيّة بالدهون.
غنيّة بالمعادن ومرطّبة للجسم بشكل ملحوظ ما يجعلها ترطّب البشرة أيضاً عند شرب كميات وافرة منها. إضافة إلى ذلك تحارب إلتهابات البشرة وتحافظ على صحّتها وتبعد عنها شبح الشيخوخة.
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