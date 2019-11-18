خبراء: آلام مرض "الهربس" قد تعود بعد الشفاء

الإثنين 18 نوفمبر 2019

حذّرت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب من أن الآلام المصاحبة للهربس النطاقي، يمكن أن تعود مجدداً بعد شفاء الطفح الجلدي المميز للمرض المعروف أيضاً باسم "الحزام الناري".



وأوضحت الرابطة أن هذه الآلام تسبب الشعور بحرقان الجلد، وتكون شديدة ودائمة أو قصيرة، مشيرة إلى أن الملابس قد تسبب آلاماً شديدة عند ملامسة الجلد.

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وفي هذه الحالات يتعين على المريض استشارة طبيب أعصاب، حيث أن هذه الآلام تنشأ بسبب تلف بالأعصاب، ويمكن علاجها من خلال تعاطي مضادات الصرع أو مضادات الاكتئاب، وفي كثير من الحالات لا تسهم المسكنات التي تصرف دون وصف الطبيب، في التخفيف من حدة هذه الآلام.

والجدير بالذكر أن الهربس ينشأ بسبب إعادة تنشيط فيروسات جديري كامنة في الجسم من عدوى سابقة، كنتيجة لضعف جهاز المناعة مثلاً.