دراسة: الحركة البطيئة والخطوات القصيرة تنذر بالشلل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تنذر الحركة البطيئة والخطوات القصيرة بالإصابة بالشلل الرعاش، إلى جانب الارتجاف المميز للمرض المعروف أيضاً باسم "الباركنسون"، حسب ما أفاد المعهد الألماني للجودة والاقتصادية في القطاع الصحي.



وأضاف المعهد، أن بطئ الحركة يرجع إلى تصلب وشد العضلات الشديدين؛ حيث يصعب تحريك الذراعين والساقين والرقبة، وبالإضافة إلى ذلك يتحدث المريض بصوت منخفض وبطريقة رتيبة، وفي الغالب لا يتم ملاحظة تلك العلامات أو النظر إليها باعتبارها أعراض شيخوخة طبيعية.

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ومن ناحية أخرى، أشار المعهد إلى أن العقاقير تسهم في بداية الإصابة في تحسن الأعراض، ولكن تقل فعاليتها بمرور الوقت، كما يمكن مواجهة أعراض الشلل الرعاش من خلال ممارسة التمارين الحركية في إطار العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، وتدريبات النطق والكلام في إطار علاج التخاطب.

والجدير بالذكر أن الشلل الرعاش غالباً ما يصيب كبار السن بدءاً من عمر (50 عاماً).