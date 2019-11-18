شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسباب التي تدفعك للابتعاد عن المشروبات الغازية والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

هناك من يعتقد أن منتجات الدايت صحية لخلوها من السكر، لكن خبراء الصحة توصلوا لنتائج ربما تدفعنا للابتعاد عنها كليا.



يلجأ البعض لتناول المشروبات الغازية "اللايت" ذات النكهات المختلفة للاعتقاد بأنها صحية، ولكن يبدو أن الحقيقة مختلفة تماما، فبالرغم من أن الأبحاث المتعلقة بالمشروبات الغازية لم تنته بعد، إلا أن هناك أدلة كثيرة على أن هذه المشروبات مضرة بالصحة.

والسؤال هنا هل الإبتعاد عن تناول الكولا وغيرها من المشروبات الغازية يؤثر إيجابيا على صحتنا؟ خبراء الصحة قاموا بإجراء أبحاث خاصة للإجابة على هذا التساؤل، وإليكم بعض النتائج التي توصلوا إليها.

من لا يتناول الكولا والمشروبات الغازية الأخرى تحدث في جسمه التغيرات التالية:

1. تخفيف الرغبة في تناول السكريات:

ربما يعتقد البعض أن "كولا لايت" تحتوي على سعرات حرارية أقل من الكولا العادية، ما يدفعهم لاستهلاك كميات كبيرة. ولكن الواقع عكس ذلك تماما، فوفقا لموقع "غيزوندهايت تيبس" أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن المحليات الاصطناعية الموجودة في المشروبات الغازية مثل "كولا لايت" تزيد الرغبة في تناول السكر والحلويات والأشخاص الذين يشربون كولا لايت يستهلكون كميات أكثر من السكر ويعانون من زيادة في الوزن أكثر من الأشخاص الذين يتناولون العصائر العادية.

2. تحسين المذاق:

تؤثر المُحليات الاصطناعية على براعم الذوق الموجودة في اللسان، فتغير مذاق الطعام، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على مستقبلات الطعم الحلو في الدماغ، فالتوقف عن تناول مشروبات "كولا لايت" يساعد على تخفيف تاثير السكرين السلبي على الذوق والتمتع بمذاق أفضل.

Advertisements

3.تقوية العظام:

للمشروبات الغازية تأثير سلبي على نمو العظام، فتناول المشروبات الغازية يسبب ضعف العظام وتكسرها بسرعة، فهي تقلل من امتصاص الكالسيوم اللازم لصحة العظام والأسنان وخاصة بالنسبة للأطفال. ووفقا لبعض الدراسات فإن المشروبات الغازية والخالية من السكر تزيد من خطر الإصابة بكسر في الورك وخصوصا لدى النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس. ما يعني أن الحفاظ على عظام قوية وسليمة يتطلب الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية والسكرية أيضا.

4. انخفاض خطر الإصابة بمرض السكر من النمط الثاني:

ربما يعتقد البعض أن كولا لايت الخالية من السكر، هي صحية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكر من النمط الثاني. لكن ووفقا لكثير من الدراسات الحديثة فإن الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية الخالية من السكر يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض بنسبة 36%، كما يزيد خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني بنسبة 67% أيضا، وفقا لموقع "غيزونده إيرنيرونغ".

5. يحسن من وظائف الكلى:

تؤثر المُحليات الاصطناعية بشكل كبير على عمل الكلى، كما أثبتت الكثير من الدراسات أن المشروبات الغازية تساهم في تشكل الحصى، كما أنها تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية، يؤدي تناولها بكثرة إلى التهاب في الكبد والكلى وخصوصا لدى النساء. وبحسب موقع "غيزوندهايت تيبس" فإن دراسات حديثة أثبتت أن النساء اللواتي يكثرن من تناول المشروبات الغازية يمكن أن تظهر عليهنّ العوارض الأولية لأمراض الكلى أكثر من اللاتي لا يشربنها، والدليل على ذلك هو وجود كمية كبيرة من بروتين "ألبومين" في البول، الذي يعدّ مؤشرًا على الإصابة بالعوارض الأولية لأمراض الكلى المميتة.

6. يساعد على تحسين المزاج:

وفقا لدراسة حديثة أجريت العام الماضي 2014، ونشرها موقع "غيزوندهايت هويته" فإن أغلب المشروبات الغازية تسبب الإصابة بالاكتئاب وفسر الباحثون القائمون على هذه الدراسة هذه النتائج، بأن المشروبات الغازية تزيد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، وبالتالي يفرز الجسم كميات كبيرة من هرمون الإنسولين، تنخفض على أثره مستويات السكر بسرعة، ليصاب الشخص باضطراب المزاج والقلق وترتفع فرص إصابته بالاكتئاب.

والخلاصة، من يعتقد أن تناول المشروبات الغازية، وخاصة "لايت" (أو دايت) أفضل، فهو مخطئ. فالمحليات الاصطناعية مثل الأسبرتام والسكرين والسكرلوز وغيرها مضرة بالصحة وربما تؤدي إلى رد فعل تحسسي. لذا ينصح خبراء الصحة بالابتعاد عن تناول المشروبات الغازية سواء أكانت لايت أو عادية، والعودة إلى شرب العصائر الطبيعية.