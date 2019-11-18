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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخيانة مسألة وراثية وتتعلّق بتاريخ الأسرة والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
توصلت دراسة جديدة، أجرتها جامعة تكساس للتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة نيفادا، إلى أن الخيانة مسألة وراثية وتتعلّق بتاريخ الأسرة.
وأكد الباحثون أن الأشخاص، الذين ينتمون إلى عائلة خانَ فيها أحد الوالدين شريكه الآخر، هم أكثر عرضةً لخيانة الشريك بمرتين من الآخرين.
واستطلعَ الباحثون 300 طالب وطالبة بشأن حياتهم العاطفية، فتبيّن لهم أن 30% من أولئك قد سبق لهم أن خانوا الشريك. وبعد أن استفسَر الباحثون عمّا إذا كان الطلّاب ينتمون إلى عائلةٍ خان فيها أحد الوالدين شريكَه الآخر، ردَّ 33% منهم بالإيجاب.
بعد ذلك، تبيَّنَ أنّ 44% من الخوَنة ينتمون إلى عائلة سبق لأحد الوالدين فيها أن خانَ، في مقابل 22% فقط من الطلّاب الذين لم يسبق لهم أن خانوا.
وقد خلص الباحثون إلى الاستنتاج أن ثمّة علاقة أكيدة بين الخيانة والوراثة، غير أن هذه العلاقة لا تزال غير واضحة تماماً.
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