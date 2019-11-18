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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: ودّع أعراض الشيخوخة بتفاحة يومياً والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
كشفت دراسة طبية حديثة قام بها باحثون أمريكيون، عن أنّ تناول تفاحة يومياً يقلل من أعراض الشيخوخة، وذلك لأنّها تمنع الجسم من خسارة العضلات لدى كبار السن.
وأكّد علماء من جامعة آيوا الذين قاموا بالدراسة، أنّ بعض المكونات الكيميائية في قشر التفاح، تحوّل عضلات الجسم لدى الأشخاص كبار السنة إلى أخرى أكثر شباباً، وتظهر نتائجها عليهم بعد شهرين من تناول التفاح.
حيث أنّ قشر التفاح والطماطم الخضراء يحتوي على خصائص كيميائية طبيعية، تساعد كبار السن في تأخير أعراض الشيخوخة.
وخسارة عضلات الجسم سببها بروتين اسمه "ATF4"، والذي يغيّر التكوين الجيني وبالتالي يمنع عن العضلات البروتينات التي تحتاجها لتبقى قوية، ويتسبب في فقدان الكتلة العضلية وقوة الإنسان.
وقال قائد المجموعة البحثية العالم كريستوفر آدم، إنّه يوجد فقط مكونان طبيعيان يقللان من نشاط بروتين "ATF4"، واحد منهم هو حمض " ursolic"، الموجود في قشر التفاح والآخر هو "tomatidine" الموجود في قشر الطماطم الخضراء.
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