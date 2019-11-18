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شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة و رخيصة لتخفيض الوزن والان مع التفاصيل
الإثنين 18 نوفمبر 2019
اكتشف علماء التغذية والحميات الغذائية في الولايات المتحدة طريقة جديدة يمكن بواسطتها التخلص من 11 كغم خلال 12 شهرا.
يكمن جوهر الطريقة الجديدة في تحديد كمية الغذاء التي يتناولها الشخص في وجبة الغداء، يؤكد العلماء على أن هذا يؤدي فورا إلى تخفيض الوزن. ولتأكيد قولهم عرضوا نتائج الاختبارات التي أجروها باشتراك 17 شخصا واستمرت 5 أسابيع.
بينت نتائج هذه الاختبارات انه بعد تناول المشتركين في الاختبارات 10 وجبات غداء مخفضة الكمية، ولم يتجاوز عدد السعرات الحرارية التي حصلوا عليها يوميا 2500 سعرة، انخفض وزنهم بمقدار 0.5 كغم.
يعتقد العلماء أن هذه الطريقة في تخفيض الوزن يمكن أن يتبعها الرجال والنساء، على حد سواء، وأن فعاليتها تزداد جدا إذا رافقها ممارسة الرياضة كالجري والتمارين البدنية، وتزداد فعاليتها أكثر في حالة الامتناع عن تناول الحلويات والمواد السكرية.
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