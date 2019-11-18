أسباب غير متوقعة لانتفاخ المعدة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يلاحظ البعض تغير محيط الخصر على مدار اليوم، بسبب انتفاخ المعدة إلى درجة يشعر مها الإنسان أنها مثل البالون.



السبب هو أطعمة معينة أو عادات غذائية لا يتم الالتفات إلى تأثيرها. إليك أهم العوامل غير المتوقعة لانتفاخ المعدة:

العلكة. يؤدي مضغ العلكة باستمرار إلى ابتلاع هواء زائد داخل المعدة. يسبب الهواء انتفاخاً تشعر معه أن المعدة كالبالون. كذلك يتحول السكر على اللثة إلى كحول السكر الذي يسبب غازات.

الأكل بسرعة. تبدأ عملية الهضم في الفم وليس المعدة، لذلك من الضروري الأكل ببطء، ومضغ الطعام جيداً ليختلط مع اللعاب ويتفاعل مع إنزيمات الهضم في الفم.

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الشرب عن طريق المصاصة. ارتشاف الماء أو العصائر عن طريق الشفاطة أو المصاصة يؤدي إلى ابتلاع الهواء الذي يسبب إزعاجاً للمعدة.

الشخير. إذا كنت تشعر أن معدتك كالبالون أو تجدها منتفخة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم يعني ذلك أنك تشخر كثيراً وأنت نائم. عليك العثور على طريقة للحد من الشخير أثناء النوم.

كثرة الألياف. تساعد الألياف على تحسين الهضم والإخراج، وتمنح شعوراً بالشبع يسهم في ضبط الوزن، لكن كثرتها تسبب الانتفاخ والغازات.

التوتر والإجهاد. يسبب التوتر خللاً في الهرمونات، يترتب عليه ارتباك عملية الهضم، وحدوث النفخة والغازات. يساعد الاسترخاء على تخفيف القلق ونفخة المعدة.