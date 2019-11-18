مشروب سحري لعلاج النقرس.. تعرف عليه

الإثنين 18 نوفمبر 2019

النقرس مرض يعرفه الجميع أو سمع عنه على الأقل، يعاني صاحبه آلام شديدة في المفاصل فالنقرس ينجم عن تراكم حمض اليوريك في الدم نتيجة لتحلل النفايات التي يتم معالجتها من قبل الكلى وإذابتها في الدم، وهجمات النقرس تحدث بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص بسرعة من حمض اليوريك، مما يتسبب في بلورة وتراكم النفايات في المفاصل.



وله أعراض عديدة كالحساسية، الألم المفاجئ، احمرار في المفاصل، والحرارة.

والنقرس مرض مزمن وبالتالي يلجأ المصابين به إلى أخذ الاسبرين لتسكين الألم ولكن لا يحب الكثير من الأشخاص المصابين به أخذ الاسبرين لبقية حياتهم.

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ولحسن الحظ هناك وصفة علاج طبيعية فعّالة تمنع أعراض النقرس بشكل أفضل من الأدوية المضادة للالتهاب.

ولتحضير الوصفة يلزم: كوب من عصير الكرز الحامض، حبة من الأناناس، 1-2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، 2.5 سم من الزنجبيل الطازج أو 2-3 ملاعق صغيرة من مسحوق الزنجبيل، عسل.

طريقة التحضير

يجب إزالة قشر الأناناس وجذعه -يمكن استخدام الجذع إذا أردت لأنه يحتوي على الكثير من البروميلين، ولكن لا بأس باستخدام الفاكهة فقط- ثم تقطيع الأناناس إلى قطع ووضعها في الخلاط، وخلطها إلى أن تصبح مثل الهريس ثم يضاف إليها كوب من عصير الكرز، ثم رش ملعقة صغيرة من الزنجبيل والكركم.

يمكن الاحتفاظ بالخليط في وعاء زجاجي والتأكد من إغلاقه جيداً ثم وضعه في الثلاجة، يمكن أيضاً إضافة العسل للحصول على طعم أفضل أو تعديل كمية الزنجبيل والكركم وفقاً لذوق كل فرد. هذا المشروب السحري قد يظل لمدة 10 أيام في الثلاجة. تناول منه كل يوم إن استطعت.