خبراء: هوس النحافة يتحول إلى مرض عند الفتيات

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ترغب معظم الفتيات في مجتمعاتنا المعاصرة بالنحافة كمظهر من مظاهر الجمال، لكن الأمر قد يتحول الى ما يشبه الهوس بالنحافة، وهذا الهوس يدفعهن أحياناً الى تعمد التقيؤ ليتخلصن من الطعام، ظناً منهن أنهن بهذه الطريقة الخطيرة سيحافظن على رشاقتهن.



وهوس النحافة قد يسبب للفتاة أيضاً الإصابة بفقدان الشهية العصبي، وهو عبارة عن اضطراب في الغذاء، يحرم فيه المصابون به أنفسهم من الطعام، ويبدأ عند المراهقين وخاصة الفتيات منهم.

وقد تعاني الفتيات المصابات بهوس النحافة، من خسارة كبيرة في الوزن، ليصل وزنهن إلى أقل من الوزن المثالي بنسبة 15 بالمئة!

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وحذرت أخصائية التغذية ليلى محمود من هذا الهوس الخطير الذي يصيب الفتيات، فالنحافة لا تعني أبداً الصحّة الجيّدة.

وشدّدت ليلى على أهمية الدور الذي تؤديه اختصاصية التغذية لمنع تمادي بعض الفتيات في الريجيم الخاطئ، خصوصاً أنّ هوس النحافة يمكن أن يشير إلى وجود اضطرابات غذائية ـ نفسية كالأنوريكسيا والبوليميا، مشيرةً إلى أن هذه الحالات خطرة ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ويجب على الفتاة أن تتعاون مع اختصاصية التغذية والطبيب النفسي لتجاوز المشكلة.

وأكدت على أهمية الاختبار الذي تجريها الاختصاصية لتحديد ما إذا كانت الفتاة تحتاج إلى حمية غذائية أم لا، وإذا أصرّت الفتاة على الريجيم رغم عدم حاجتها إلى ذلك فيجب أن تقوم الاختصاصية بتوعيتها حول عادات الأكل الصحّية وأخطار الانقطاع عن تناول الطعام.