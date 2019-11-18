دراسة: الصدمات النفسية تعجّل شيخوخة البشرة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

تتسبب اضطرابات ما بعد الصدمة النفسية الــ(PTSD) في ظهور علامات الشيخوخة لدى الإنسان، وخصوصاً ما يُعرف بشيخوخة البشرة.



هذا ما أشار له بحث أشرفت عليه مجموعة من الباحثين الأمريكيين.

فبالرغم من أنّ شيخوخة البشرة عملية فسيولوجية طبيعية تختلف من شخص إلى آخر، وفق بعض العوامل الوراثية والحياتية، إلّا أنّ هناك بعض العوامل والمسببات التي تُسرّع من إصابة الجلد بمظاهر الشيخوخة المبكرة.

ومن أمثلة ذلك ما يحدث كرد فعل لاحق لمعايشة أي شخص لحدث مؤلم، سواء كان عنفاً جسدياً أو جنسياً منذ الطفولة، كالتحرش الجنسي أو الاغتصاب أو الهجوم العنيف على الشخص ذاته، ما يؤدي إلى ترك أثر نفسي بالغ على الشخص، تتبعه زيادة في العمليات البيولوجية في الجسم تنتج عنها سرعة إظهار علامات الشيخوخة المبكرة.

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وبينت الدراسة أن هذه ليست الأسباب الوحيدة لإظهار أعراض الشيخوخة، فبحسب الدراسات فإنّ من أبرز مسبباتها أيضاً هو التعرّض المفرط لأشعة الشمس؛ لتأثيرها المباشر على تجدد خلايا الجلد، وكذلك على مادة الكولاجين وهي بروتين يحافظ على صحة البشرة ويقوي الجلد ويؤخر من ظهور التجاعيد، كما أنّ التعرّض المستمر للبخار والساونا والجاكوزي يؤدي بدوره إلى جفاف الجلد بسبب الحرارة العالية.

وقد أكّدت الدراسات المختلفة أنّ العوامل الجوية السيئة والرطوبة والهواء الجاف كذلك تلعب دوراً كبيراً في تعزيز فرص الإصابة بشيخوخة الجلد، ولم تغفل الدراسات أيضاً الإفراط في تناول المنبهات والمشروبات الروحية والتدخين ومدى الضرر الذي تلحقه بالصحة عامةً والجلد خاصة.

وفي هذا السياق ينصح أخصّائي الأمراض الجلدية الدكتور محمد العزازي، بمجموعة من النصائح لتجنّب الإصابة بمظاهر الشيخوخة المبكرة أهمها: شرب كمية مناسبة من المياه يومياً، الحصول على قدر مناسب من النوم أثناء الليل، عدم التعرّض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة، عدم التعرّض للملوثات الضارة، كالغبار والغازات والأتربة التي تحتوي على بعض المواد الكيميائية الضارة، الحرص على تناول مضادات الأكسدة المتوافرة في فيتامينات (أ، هـ، ج).

كما وأكد العزازي ضرورة الاهتمام بعمل روتين يومي وأسبوعي وشهري للعناية بالبشرة باستخدام المواد الطبيعة، لتحفيز وتجديد خلاياها بشكل دائم من أي عوامل خارجية تتسبب في ضررها.