صحة ورشاقة

اعرفى أسباب الإمساك عشان تحمى طفلك منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

تعاني الكثير من الأمهات بإصابة أطفالهم الرضع بالإمساك، وهذا الأمر يتسبب في تعرض أمهاتهن للقلق ، ويرغبن في الوصول لعلاج فعال يقلل من ألم أطفالهم نتيجة للإصابة بالإمساك، فهذه المشكلة تتعرض لها الكثير من الأمهات ويجب التعرف علي أسببها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline". 

 

وأوضح التقرير أنه في حالة تغير نوع الحليب الذي اعتاد علي تناوله الرضيع تزداد فرص الإصابة بالإمساك، ولذا يجب الإكثار من تناوله للسوائل كالماء والينسون والكراوية، فلها دور كبير في تنشيط وتحريك المعدة.

 

 

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كما يجب علي الأم اعطاء الطفل الأطعمة الهامة التي تساعد في الحد من الإصابة بالإمساك، منها إعطاؤه الأطعمة الغنية بالألياف لذا ينبغى على الأم إعطاء طفلها الخضروات الغنية باألياف كالكوسة المسلوقة فلها دور كبير في تسهيل عملية الإخراج.

 

في حالة إعطاء رضيعك السوائل والأطعمة الغنية بالألياف دون تحرك المعدة والتخلص من الامساك، فعليك الكشف عن السبب إذ يمكن أن يكون هناك مشاكل في المعدة لدي الطفل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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