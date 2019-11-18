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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب الإمساك عشان تحمى طفلك منه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح التقرير أنه في حالة تغير نوع الحليب الذي اعتاد علي تناوله الرضيع تزداد فرص الإصابة بالإمساك، ولذا يجب الإكثار من تناوله للسوائل كالماء والينسون والكراوية، فلها دور كبير في تنشيط وتحريك المعدة.
كما يجب علي الأم اعطاء الطفل الأطعمة الهامة التي تساعد في الحد من الإصابة بالإمساك، منها إعطاؤه الأطعمة الغنية بالألياف لذا ينبغى على الأم إعطاء طفلها الخضروات الغنية باألياف كالكوسة المسلوقة فلها دور كبير في تسهيل عملية الإخراج.
في حالة إعطاء رضيعك السوائل والأطعمة الغنية بالألياف دون تحرك المعدة والتخلص من الامساك، فعليك الكشف عن السبب إذ يمكن أن يكون هناك مشاكل في المعدة لدي الطفل.
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