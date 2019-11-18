شكرا لقرائتكم خبر عن يحميك من السرطان ويحافظ على قلبك.. اعرف فوائد البرقوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر البرقوق واحد من الفواكه المفضله عند الكثيرون وذلك لمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوى البرقوق على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية وتحميه من الفيروسات والأمراض. وحسب ما ذكره موقع health ففوائد البرقوق هى: 1: يحتوى البرقوق على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات وتصلب الشرايين. 2: يحتوى البرقوق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة. 3:يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الامساك والحفاظ على صحة الامعاء. Advertisements 4:يحتوى البرقوق على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تحسين الدورة الدموية. 5: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحمى الجسم من الاصابة بالفيروسات والجراثيم. 6:يحتوى البرقوق على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحافظ على صحة البشرة وتحميها من التجاعيد والبقع الداكنة. 7:يحتوى البرقوق على العديد من العناصر والخصائص التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل ويحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

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