حفتر يشكر الملك سلمان لإجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي

بعث القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعرب خلالها عن بالغ امتنانه لاستجابة مركز سلمان للإغاثة السريعة لإجراء عملية فصل التوأم السيامي الليبي.

وكان الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامي، أعلن نجاح عملية الفصل التوأم (أحمد ومحمد).

وأجريت عملية فصل التوأم في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، واستغرقت العملية 14 ساعة.





وحظيت حالة التوأم السيامي الليبي باهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما انهالت رسائل الامتنان والشكر على الفريق الطبي بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض، بعد نجاحه في إتمام عملية فصل التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد".

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يذكر أن التوأم الملتصق أحمد ومحمد كانا وصلا إلى العاصمة السعودية الرياض مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمهيدا للنظر في حالتهما وإمكانية إجراء عملية فصلهما، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان التوأم ملتصقا في أسفل الصدر والبطن والحوض، ويشترك في أسفل الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي، كما يشترك في حوض واحد.





وتعد عملية فصل التوأم السيامي الليبي هي الـ48 لعمليات فصل التوائم السيامية التي تجرى في السعودية خلال 3 عقود.

وتكونت العملية من 11 مرحلة، بدأت بالتخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، ثم تم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة، حسب ما أفاد الفريق الطبي.

ورفع والدا السيامي الليبي بشير عثمان الجويلي وزوجته شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على ما لقياه من استجابة سريعة لعملية فصل التوأم، داعين المولى عز وجل لهما بالتوفيق والسداد على كل ما يقدمانه لخدمة الإسلام والمسلمين ومساعدة المحتاجين.

وتناقل مغردون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" رد فعل الأب حين أخبره الطبيب بنجاح العملية، وشاهد بأم عينه طفليه كل على سرير، حيث اندفع متأثراً يقبل رأس الطبيب ويشكره.