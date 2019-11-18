شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد على زيادة نسبة حرق الدهون لمتبعى الحميات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حلم التخلص من الوزن الزائد ابرز الاشياء التي يسعي لتحقيقها الكثيرون، ويقومون باتباع العديد من الحميات الغذائية فإذا كنت من متبعي الحميات الغذائية للتخلص من الوزن الزائد فهذا التقرير يعد هام لك، لأنه يقدم لك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed ".

نصح التقرير متبعي الحميات الغذائية الهادة للتخلص والقضاء علي الوزن الزائد ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ومنها البيض، حيث تزيد من شعورك بالشبع لفترات زمنية طويلة، وأيضا يساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الحرق نتيجة لغناه بالبروتين.

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ومن أهم الأغذية التي أثبتت كفائها في زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، هي العدس، لانه غنى بالبروتين مما يجعله يتربع علي عرش الأطعمة التي تزيد من نسبة حرق الدهون بالجسم، ويزيد من فرص تخلص من الوزن الزائد بشكل ملحوظ.

كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة دور المشروبات الغنية بالكافيين في التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، ومن أبرز هذه المشروبات القهوة، التي ينصح بتناولها ولكن دون الإسراف فيها تجنب للإصابة بضرابات القلب الشديد والسريعة، ولكن هذا المشروبب أثبت كفائته في ارتفاع معدل حرق الدهون بالجسم.

الشاي الأخضر أثبت كفائته في ارتفاع معدل حرق الدهون في الجسم، ولذا عليك كوبان يوميا منه أثناء اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للقضاء علي الوزن الزائد، وأيضا يمكنك تناول مشروب الزنجبيل الذي له دور كبير في ارتفاع معدة الحرق في الجسم، يساعد في حصول علي جسم رشيق.