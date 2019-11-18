شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك بطرق طبيعية منها تناول الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث الإمساك عندما يجد الشخص صعوبة في إفراغ الأمعاء الغليظة وغالبًا ما تساعد العلاجات المنزلية وتغيير نمط الحياة في حلها، ولكن في بعض الأحيان، قد تحتاج إلى عناية طبية، فى هذا التقرير نتعرف على علاج الإمساك، وفقًا لموقع "Medical news today".



الامساك

أعراض الإمساك

تشمل الأعراض الرئيسية للإمساك ما يلى:

-ألم وتشنج في البطن.

-الشعور بالانتفاخ.

-الغثيان.

-فقدان الشهية.



الامساك

اسباب الامساك

فيما يلي بعض الأسباب الشائعة للإمساك:

-نقص الألياف في النظام الغذائي

الأشخاص الذين لديهم كمية عالية من الألياف الغذائية هم أقل عرضة للإمساك، وذلك لأن الألياف تعزز حركات الأمعاء العادية والأطعمة الغنية بالألياف تشمل: الفاكهة، الخضراوات، الحبوب، العدس والحمص والبقوليات.

-الخمول البدني

انخفاض مستويات النشاط البدني قد يؤدي أيضًا إلى الإمساك.

-بعض الأدوية

بعض الأدوية يمكن أن تزيد من خطر الإمساك. وتشمل هذه: أدوية مسكنات الألم، مضادات الاكتئاب، حاصرات قنوات الكالسيوم، مضادات الحموضة، مدرات البول، مكملات الحديد.

-متلازمة القولون العصبي

الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الأمعاء الوظيفية، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، لديهم خطر الإمساك أعلى من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة.

الشيخوخة

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قد يعاني 40٪ من كبار السن من الإمساك، فمع تقدم العمر، يستغرق الطعام وقتًا أطول من خلال الجهاز الهضمي، كما أن كثير من الناس يصبحون أيضًا أقل قدرة على الحركة، ما قد يساهم أيضًا في الإمساك.

قد تكون الحالات الطبية والأدوية وتناول كميات قليلة من الألياف أو الماء عوامل أخرى تؤدي إلى الإمساك مع تقدم العمر.

- عدم شرب كمية كافية من الماء

شرب كميات كافية من الماء بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإمساك.



علاج الامساك

علاج الإمساك

الإمساك يشفى من تلقاء نفسه عادة دون الحاجة إلى علاج، في معظم الحالات، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة- مثل ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وتناول المزيد من الألياف، وشرب المزيد من الماء فى علاج الامساك.

-يمكن للمسهلات تحسين الأعراض على المدى القصير، ولكن يجب على الناس استخدامها بحذر وفقط عند الضرورة، وذلك لأن بعض المسهلات يمكن أن يكون لها آثار ضارة شديدة.

إذا استمر الإمساك، يجب على الناس رؤية الطبيب، قد يحتاجون إلى دواء أقوى، يمكن للطبيب أيضًا اختبار أي حالات مرضية.

-قد يساعد الاحتفاظ بسجل لحركات الأمعاء وخصائص البراز والعوامل الغذائية والعوامل الأخرى في إيجاد علاج مناسب.

-المسهلات

يجب أن يفكر المصاب بالامساك في استخدام المسهلات إذا لم يساعد إجراء تغييرات في نمط الحياة، من الأفضل مراجعة الطبيب قبل الاستخدام.

خيارات العلاج الأخرى

إذا كان الإمساك لا يستجيب للعلاج أو إذا كانت هناك أعراض أخرى، فقد يقترح الطبيب إجراء دراسة لتصوير البطن - مثل فحص الأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة السينية - لمعرفة ما إذا كان هناك انسداد بسبب عملية مرضية كامنة في القناة الهضمية.

علاج الإمساك بطرق طبيعية

بعض طرق تخفيف الإمساك دون استخدام الدواء تشمل:

زيادة كمية الألياف

يجب أن يتناول البالغون من 25 إلى 31 جرامًا من الألياف يوميًا، تحتوي الفواكه والخضروات الطازجة وكذلك الحبوب المدعمة على نسبة عالية من الألياف.

شرب الماء

يمكن أن يساعد الماء في ترطيب الجسم ومنع الإمساك.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

يمكن أن يساعد ذلك في جعل العمليات الجسدية أكثر انتظامًا، بما في ذلك مرور البراز.