كنز يمني ثمين.. منتج أغلى من الذهب والألماس له مفعول السحر صحيًا وجنسيًا

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الإثنين 18 نوفمبر 2019

يمكنك فهم الكثير عن حجر القمر من خلال النظر إلى جوانبه البصرية، حيث يبدو حجر القمر كأنه قمر كبير في سماء الليل، ويعتبر حجر القمر أحد الأحجار الكريمة التي تمتاز بشكلها الشفاف والذي ينتج عنه العديد من الأضواء وفقاً للضوء المسلط عليه، وتزداد قيمة هذا الحجر كلما كان شفافاً أكثر.



وهناك العديد من أنواع حجر القمر وفقاً للون البلورة الموجودة عليه والتي تختلف خصائصها وإستخداماتها من نوع للآخر.

أنواع حجر القمر

الحجر الأزرق، وهو حجر يعزز وضوح العقل والرؤية الداخلية ويساعد على التركيز. وهو مفيد بشكل خاص في رؤية الأنماط العاطفية وتحقيق التوازن بين طاقات الجسم.

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الحجر الأبيض، ويعمل هذا الحجر على تحفيز الإدراك النفسي والرؤية وعالم الأحلام، كما أنه ينشط الطاقة العاطفية لدى الرجال ويساعد الأطفال على النوم والتخلص من الكوابيس والأرق.

الحجر الأصفر، وهو مهدئ للتوتر والقلق، ويعمل على تحفيز العقل. كما أنه يدعم الطاقة الإيجابية.

ما سبب تسمية حجر القمر بهذا الإسم

سمي بهذا الإسم بسبب ارتباطه بالخسوف، حيث أنه عند حدوث حالة خسوف القمر تبدأ هذه الأحجار بإفراز الماء، وقيل أن هذا النوع من الأحجار الكريمة تقي من مخاطر البحار ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم.

ما هي إستخدامات حجر القمر

كان يعرف قديماً بإسم حجر المسافر، حيث يعتبر هذا الحجر بمثابة حماية للأشخاص الذين يسافرون خلال الليل، وكان يحتفظ المسافرون بواحد من هذه الأحجار لضمان الآمان خلال الليل أثناء السفر.

وبالإضافة إلى ذلك فإن حجر القدم يقدم الدعم النفسي و يمنح الكثير من الطاقة الإيجابية، كما أن له تأثير فعال على الحب والإثارة الجنسية وزيادة الخصوبة خاصة لدى النساء.