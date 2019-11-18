رونالدو يؤمن بقدرته على إعادة كأس العالم للبرازيل

أكد البرازيلي دانيلو ظهير أيمن يوفنتوس الإيطالي أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "البيانكونيري"، أخبره بأن البرازيل كانت ستتوج بـ5 كؤوس عالم أخرى لو كان هو يحمل جنسيتها.

وانضم دانيلو ليوفنتوس في صيف عام 2019 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن قضى موسمين مع ريال مدريد الإسباني بداية من عام 2017، بينما انضم رونالدو للبيانكونيري في صيف عام 2018 قادما من النادي الملكي بعد 9 سنوات قضاها مع الفريق الملكي.

وقال دانيلو في تصريحات لإذاعة "دازن" الإيطالية: "لقد عرفت كريستيانو رونالدو منذ أن كنا معا في ريال مدريد، وكان من الجيد أن أعود لألعب معه في يوفنتوس".





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وأضاف: "إلى جانب إمكانياته الكبيرة، فرونالدو لديه اهتمام كبير بالتفاصيل التي تشرح وتوضح كيفية النتائج التي حققها في مسيرته".

وأتم: "لقد أخبرني بأنه إذا كان لعب للبرازيل من قبل فكنا سنفوز بكأس العالم لخمس مرات أخرى".

وتعد البرازيل أكثر منتخب توج بكأس العالم في التاريخ برصيد 5 ألقاب تليها ألمانيا وإيطاليا ولكل منهما 4 ألقاب، علما بأن آخر لقب توج به منتخب السامبا كان في نسخة عام 2002.

ولعب رونالدو (34 عاما) لمنتخب البرتغال بداية من أغسطس/آب عام 2003، وقد شارك في 163 بكل البطولات وسجل 98 هدفا وصنع 37 أخرى.

وأسهم النجم البرتغالي في تتويج بلاده بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2016" ودوري الأمم الأوروبية 2019.