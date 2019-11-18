شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الأرتكاريا عديدة منها حساسية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرتكاريا من أكثر أنواع الحساسية الجلدية انتشارًا، وقد تبدأ باحمرار وحكة بالجلد وتتطور إلى ذبول وشحوب بالجلد، وينتج ذلك عن استجابة مناعية غير طبيعية، وقد تنتج الأرتكاريا عن حساسية تجاه الطعام أو الدواء، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الأرتكاريا، وفقًا لموقع "Very well health".



اسباب الارتيكاريا

أعراض الأرتكاريا

-الأرتكاريا يمكن أن تؤثر على الأشخاص من أي عمر ويتطور على أي جزء من الجسم.

- الحكة.

- يمكن أن تختلف في الشكل والحجم ولكن سيكون لها حدود محددة بوضوح، عند الضغط عليها تتحول إلى اللون الأبيض.

-عادة ما يتم الخلط بين أعراض الأرتكاريا وأعراض الحالات الأخرى، لكن الانتباه عن قرب إلى هذه العوامل المحددة يمكن أن يساعد في تمييز الأرتكاريا.

- قد يصاحب الأرتكاريا أحيانًا تورم عميق في الأنسجة يُعرف باسم الوذمة الوعائية، وغالبًا ما يصيب الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق أو الجفون.

-يمكن أن تستمر الأرتكاريا المزمنة لأشهر أو حتى لسنوات وقد تنجم عن الإجهاد والحرارة والبرد وغيره من العوامل.

-الأرتكاريا تختلف عن الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي) في أن الأكزيما تتميز بالجفاف أو التقشر أو ظهور تقرحات أو نزيف.

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الارتيكاريا

أسباب الأرتكاريا

-بشكل عام، جميع أشكال الحساسية الجلدية أو الأرتكاريا ناتجة عن استجابة مناعية غير طبيعية.

-يُعتقد أن بعض أشكال الأرتكاريا المزمنة تنجم عن استجابة مناعية ذاتية، البعض الآخر مجهول السبب تمامًا.

الأرتكاريا الناجمة عن الحساسية

تحدث الأرتكاريا الناجمة عن الحساسية عندما يستجيب الجهاز المناعي بشكل غير طبيعي لمادة غير ضارة على خلاف ذلك ويطلق مادة كيميائية تعرف باسم الهستامين في مجرى الدم.

والهستامين مادة التهابية تسبب أعراض الحساسية وتؤثر ليس فقط على الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، لكن الجلد كذلك.

وتشمل الأسباب الشائعة للأرتكاريا الناجمة عن حساسية الطعام بعض الأطعمة (بما في ذلك المحار والبيض والمكسرات)، والأدوية (بما في ذلك الأسبرين والمضادات الحيوية)، ولدغ الحشرات (وخاصة النحل).



الارتكاريا

الأرتكاريا مجهولة السبب

الأرتكاريا المزمنة غالبًا ما تكون مجهولة السبب ويمكن أن تنتج عن الإجهاد أو غيرها من المحفزات، يعتقد أن تنشيط الأجسام المضادة (البروتينات المناعية التي تستهدف خلايا الجسم الخاصة) قد يؤدي أيضًا الإفراج عن الهستامين وغيرها من المركبات المؤيدة للالتهابات.

بالإضافة إلى الإجهاد ، تتضمن العوامل المادية الشائعة التعرض للبرد والحرارة وأشعة الشمس والضغط والاهتزاز والمياه والاحتكاك.

أسباب أخرى للأرتكاريا

قد تظهر أيضًا الالتهابات والأمراض مثل التهاب الكبد وأمراض الكلى المزمنة والورم اللمفاوي وأي عدد من اضطرابات المناعة الذاتية (بما في ذلك مرض الذئبة والتهاب الغدة الدرقية هاشيموتو والتهاب المفاصل الروماتويدي) أيضًا كأحد أسباب الأرتكاريا.