- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى طفلك من عدوى الدفتيريا؟.. تعرف على أشهر اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعراض الدفتيريا
-في مراحلها المبكرة، يمكن الخلط بين الدفتيريا وبين التهاب الحلق السئ.
-الحمى المنخفضة والغدد المنتفخة هي الأعراض المبكرة الأخرى.
- يمكن أن يؤدي التسمم أو السم الناجم عن البكتيريا إلى طبقة سميكة (أو غشاء) في الأنف أو الحلق أو مجرى الهواء.
-عادة ما يكون هذه الطبقة لونها رمادي غامق أو أسود ويمكن أن تسبب مشاكل في التنفس وصعوبة في البلع.
مع تقدم العدوى ، يمكن أن تظهر أعراض:
- صعوبة في التنفس أو البلع.
-ضعف الرؤية.
- عدم التحدث بشكل طبيعى.
حتى تظهر علامات التعرض للصدمة (بشرة شاحبة وباردة وسرعة في ضربات القلب وتعرق).
-في الحالات التي تتجاوز الإصابة بالتهاب الحلق ، ينتشر تسمم الدفتيريا عبر مجرى الدم ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قد تهدد الحياة وتؤثر على أعضاء أخرى ، مثل القلب والكلى. يمكن للتسمم أن يسبب ضررا للقلب يؤثر على قدرته على ضخ الدم أو قدرة الكلى على التخلص من النفايات، كما يمكن أن يسبب تلف الأعصاب ، مما يؤدي في النهاية إلى الشلل.
يمكن أن يموت ما يصل إلى 40 ٪ إلى 50 ٪ من أولئك الذين لا يتلقون العلاج.
الوقاية من الدفتيريا
يعتمد منع الدفتريا بشكل كلي تقريبًا على إعطاء تطعيم الخناق / الكزاز / السعال الديكي للأطفال (DTaP) والمراهقين والبالغين غير المحصنين (Tdap).
بعد جرعة واحدة من Tdap ، يجب أن يحصل المراهقون والبالغون على جرعة معززة بلقاح الخناق / الكزاز كل 10 سنوات.
تحدث معظم حالات الخناق عند الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح على الإطلاق أو لم يتلقوا التطعيم كاملا.
يُنصح باستخدام لقاح Tdap أيضًا لجميع النساء الحوامل خلال النصف الثاني من كل حمل ، بغض النظر عما إذا كان اللقاح قد أم لا من قبل ، أو متى تم إعطاؤه آخر مرة.
يتطلب جدول التحصين ما يلي:
-لقاحات DTaP في عمر 2 و 4 و 6 أشهر من العمر.
-جرعة معززة تعطى في 12 إلى 18 شهرا.
-جرعة معززة تعطى مرة أخرى في 4 إلى 6 سنوات.
-لقاح Tdap يعطى في 11-12 سنة.
-لقطات معززة من Td تعطى كل 10 سنوات بعد ذلك للوقاية.
-لقاح Tdap خلال النصف الثاني من حمل كل امرأة حامل.
على الرغم من أن معظم الأطفال يتحملونه جيدًا ، إلا أن اللقاح يسبب أحيانًا آثارًا جانبية خفيفة مثل الاحمرار، أو الحمى المنخفضة الدرجة، أو الضيق العام أو الغثيان.
كانت هذه تفاصيل خبر ازاى تحمى طفلك من عدوى الدفتيريا؟.. تعرف على أشهر اللقاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.