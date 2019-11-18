نجم إنتر ميلان يشعل الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل السلوفاكي ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي، الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن برشلونة يخطط للتعاقد مع سكرينيار حيث يراه خليفة مدافعه الإسباني جيرارد بيكيه في المستقبل.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد أيضا مهتم بضم سكرينيار لتدعيم دفاع الفريق الملكي، خاصة وأن اللاعب أبدى رغبته في الانتقال للفريق الملكي حال رحيله عن إنتر ميلان.





Advertisements

ويسعى إنتر ميلان لاستغلال صراع ريال مدريد وبرشلونة على ضم سكرينيار، من أجل بيعه بمقابل لا يقل عن 80 جنيه إسترليني ويصبح أغلى مدافع في العالم متساويا مع هاري ماجواير الذي رحل من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بنفس المبلغ.

يذكر أن إنتر ميلان تعاقد مع سكرينيار في صيف 2017، بعدما دفع 24 مليون جنيه إسترليني نظير الظفر بجهوده قادما من سامبدوريا الإيطالي.



وكان سكرينيار وقع عقدا جديدا مع إنتر ميلان في مايو/أيار الماضي يربطه بـ"النيراتزوري" حتى صيف عام 2023.

وشارك سكرينيار في 102 مباراة مع إنتر ميلان بكل البطولات، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف.