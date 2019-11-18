شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للمصابين بخلل إفرازات الغدة النخامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة النخامية هي نوع من أنواع الغدد الصماء الهامة في جسم الإنسان، فهي المسئول الرئيسي عن إنتاج الهرمونات في مجري الدم، ولها تأثير كبير علي باقي الغدد في الجسم كالغدة الدرقية والتناسلية والكظرية، ولذا يجب قياس نسبتها والاهتمام بها، وهناك العديد من النصائح الغذائية التي يجب علي الشخص المصاب بخلل بها القيام بها وذلك وفقا لموقع " medicinenet.".

علي الشخص الذي يعاني من اضطرابات في الغدة النخامية الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، ويجب أن يكون يحتوي علي قيم غذائية عالية وفيتامينات كثيرة، ولذا عليك الإكثار من تناول الخضروات والورقية، وينصح بأعداد طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا وتناوله قبل الطعام أو معه وذلك للحصول علي العناصر والقيم الغذائية المتواجدة به.

الفواكه تعد من أهم النصائح التي يجب علي الشخص الذي يعاني من خلل في الغدة النخامية الإكثار منها، لأنها غنية بالألياف والعناصر الغذائية الهامة للشخص.

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الأطعمة الغنية بالأوميجيا 3 تعد خيارا جيدا لمرض الغدة النخامية، ولذا عليهم تناول المكسرات والأسماك بشكل دوري، للحفاظ علي نسبتها والحد من تعرضها لأي خلل.

الماء له دور كبير في تنظيم نسبة إفرازات الغدة النخامية، ولذا عليك تناول 2 لتر يوميا.

من أهم النصائح الهامة لمرض خلل الغدة النخامية تجنب التوتر والقلق لأنها من الأمور التي تزيد من نسبة الغدة النخامية في الجسم، لذا عليك الابتعاد عن المشاعر السلبية التي توثر علي صحتك بالسلب.