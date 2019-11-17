معرض دبي للطيران.. الوجهة المثالية لكبرى صفقات البيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه أنظار العاملين والمهتمين بقطاع الطيران حول العالم إلى إمارة دبي التي تحتضن أحد أكبر معارض الطيران في العالم، حيث يعتبر معرض دبي للطيران الوجهة المثالية للتسويق والترويج وعقد أضخم صفقات البيع والشراء.



وبلغ إجمالي صفقات المعرض خلال 10 دورات على مدار 18 عاما نحو 639.3 مليار دولار، ما يمثل دليلا عمليا على ريادة الإمارات في صياغة توجهات صناعة الطيران عالميا.



ولا تقتصر أهمية المعرض على الشراء فحسب، إذ تستعرض الدول قدراتها في مجال الطيران وما يتضمنه من مرفقات، كالصيانة والتقنيات.

ولطالما اعتُبر معرض دبي للطيران محط اهتمام الشركات الكبرى مثل إيرباص وبوينج حيث تشتد المنافسة لإقناع العملاء بشراء نتاجهما من الطائرات.



ووصلت القيمة الإجمالية لصفقات البيع في معرض دبي للطيران في الدورة الأخيرة عام 2017 إلى حوالي 114 مليار دولار.

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ومن بين مئات المشاركين في المعرض تحرص الشركات الإماراتية والخليجية على التواجد وإبراز ريادتها في مجال الطيران، على غرار "طيران الإمارات" و"الاتحاد" و"الهيئة العامة للطيران المدني السعودي".



وتستمر الدورة الـ16 من معرض دبي للطيران 2019 حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تشهد مشاركة 1300 شركة، منها 100 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في المعرض، وتنتمي إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.



ويشارك في الدورة الجديدة التي تعد الأكبر حجما والأفضل محتوى 160 وفدا رسميا من حول العالم.

وحقق المعرض نموا مطردا خلال تاريخه الممتد لحوالي عقدين، ما يعكس الابتكارات والفرص في صناعة الطيران بالشرق الأوسط وحول العالم.