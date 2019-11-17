قصة اليوم الوطني العماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفي سلطنة عمان، غدا الإثنين، بالذكرى الـ49 ليومها الوطني، وسط الإنجازات التي تمت في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد.

وقبل 49 عاما وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل.

ونعمت عُمان خلال السنوات الماضية بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت المجالات كافة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة.

وقد أرسى السلطان قابوس، خلال مسيرة النهضة العمانية الحديثة، ومنذ توليه مقاليد الحكم، أسس ودعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وتدعيم أركان دولة المؤسسات.

وترتكز السياسة الخارجية العمانية على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكّل الدول في المنطقة.