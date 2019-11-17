انطلاق فعاليات الدورة الـ16 لمعرض دبي للطيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات معرض دبي للطيران، اليوم الأحد، بمشاركة 1300 شركة من جميع أنحاء العالم، مع استعراض 165 طائرة من جميع الطرازات.

والمعرض الذي تنطلق فعاليات دورته السادسة عشرة في مطار آل مكتوم الدولي "دبي وورلد سنتر"، تستمر فعالياته حتى 21 نوفمبر الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نتطلع لدورة استثنائية تبدأ من دبي وورلد سنترال، المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات".

ويتوقع مراقبون، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، عقد صفقات مليارية يقودها عملاقا صناعة الطيران في العالم: "بوينج" الأمريكية و"إيرباص" الأوروبية، في الوقت الذي يشهد فيه المعرض مشاركة روسية واسعة، بالإضافة إلى المشاركة العربية المتمثلة في شركات الطيران والدفاع والأمن في السعودية والإمارات.

وكان اللواء ركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، قد أعلن، يوم الجمعة، أن إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 10 دورات وعلى مدار 18 عاما بلغ نحو 639.3 مليار دولار، ما يمثل دليلا عمليا على ريادة الإمارات في صياغة توجهات صناعة الطيران عالميا.