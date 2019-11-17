شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط شعر الحواجب مشكلة مرضية خطيرة.. تعرف على أسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر قد تكون مشكلة كبيرة تواجه السيدات والرجال سويا، وليس شعر الرأس فقط هو الذى يتساقط ولكن يمكن أن تخف الحواجب أو تتوقف عن النمو أيضا لعدة أسباب حيث تعد علامة على وجود مشاكل صحية ويجب التدخل الفورى لعلاجها .

ووفقا لموقع " healthline" توجد عده اسباب وراء تساقط شعر الحواجب، فإذا كانت إحدى الحواجب أو كلتيهما رقيقتين ، فقد يكون ذلك بسبب العدوى أو الأمراض الجلدية أو التغيرات الهرمونية أو الجهاز المناعي المفرط النشاط، كما يمكن أن يسبب نقص التغذية ، والصدمات الجسدية ، أو الإجهاد العاطفي أيضًا إلى سقوط شعر الحواجب.

أسباب مرضيه تؤدى لسقوط شعر الحواجبداء الثعلبة

داء الثعلبة هو مرض مناعي ذاتي، يتعرف الجهاز المناعي عن طريق الخطأ على جزء من الجسم كعدو ويهاجمه، داء الثعلبة يستهدف بصيلات الشعر التي ينمو منها الشعر، أو تبطئ أو توقف إنتاج الشعر.

هناك عدة أنواع من الثعلبة:

الثعلبة البقعية: تسبب بقع عشوائية من تساقط الشعر.

اختفاء كلي لكل الشعر.

الثعلبة الليفية الأمامية تسبب تندب في فروة الرأس مع الصلع وفقدان الحاجب.

نقص المغذيات

يحتاج جسم الإنسان إلى العناصر الغذائية، بما في ذلك مصادر الطاقة الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والأحماض الأمينية والدهون والفيتامينات والمعادن، بعض هذه العوامل تحافظ على نمو الشعر وتؤثر عليه ، لذا فإن نقص أي منها قد يؤدي إلى تساقط الشعر يمكن لنقص فيتامين أ أو الزنك أن يؤدى إلى تساقط الشعر أيضا.

الأكزيما و التهاب الجلد التأتبي

الأكزيما هي التهاب في الجلد يسبب الحكة والاحمرار والنزف والتهيج يتم تحفيزه بواسطة نظام مناعي شديد الحساسية ويمكن أن تظهر مرة واحدة واحدة أو كحالة مستمرة، نظرًا لأن بصيلات الشعر تكون مضمنة في الجلد ، فقد تؤثر الاصابة بالإكزيما على نمو الشعر.

الصدفية

الصدفية هي اضطراب المناعة الذاتية الذي يجعل خلايا الجلد تتكاثر بسرعة كبيرة بحيث تتشكل بقع حمراء وسميكة ومتقشرة ومؤلمة، وتمنع بصيلات الشعر وتوقف النمو.

التهاب الجلد التماسى

التهاب الجلد التماسي ناتج عن ملامسة مادة مسببة للحساسية أو مهيجة سامة، تؤدى للشعور قد بالحكة أو بحرق شديد، إذا تأثرت المنطقة القريبة من الحاجبين فقد يمنع الالتهاب نمو الشعر.

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التهاب الجلد الدهني

التهاب الجلد الدهني هو عادة حالة مستمرة، يعتقد العلماء أن سبب ذلك هو الفطريات أو الإفراط في إنتاج الدهون فى الجلد، التهاب الجلد الدهني يؤدي إلى قشرة الرأس حتى في الحواجب.

السعفة

التهاب سعفة الشعر هو أيضا مرض فطري يؤدى إلى ظهور بقع حمراء وحكه إلى جانب بثور نازفة وبثور عندما تظهر هذه البقع على الحواجب ، عادة ما يسقط الشعر ، تاركًا بقعة صلعاء.

اضطراب الغدة الدرقية

مرض الغدة الدرقية هو سبب شائع لتساقط شعر الحاجب، تنتج الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية التمثيل الغذائي.

عندما تنتج هذه الغدة الكثير أو القليل جدا من الهرمون ، فإن الجسم يخرج عن التوازن ، ويعطل عددًا من العمليات الطبيعية مثل نمو الشعر.

يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية أيضًا التعب، وزيادة الوزن في حين أن المصابين بفرط نشاط الغدة الدرقية غالباً ما يكون لديهم خفقان في القلب وعينان منتفختان وفقدان في الوزن.

مرض هانسن

مرض هانسن (الجذام) هو مرض بكتيرى ويظهر كقروح في جميع أنحاء الجلد، أحد أعراض الجذام فقدان الشعر في جميع أنحاء الجسم ، والتنميل ، وضعف الأطراف.

التوتر والقلق

يمكن أن يسبب الإجهاد المفرط والقلق تغيرات فيزيولوجية، بما في ذلك تقليل الأكسجين في بصيلات الشعر واضطراب مستوى الهرمونات مما يساهم في تساقط شعر الحاجب.

الحمل والولادة

يمكن للحمل والولادة أيضًا اضطراب الهرمونات والجوانب الأخرى للكيمياء الحيوية للجسم ، هذه التقلبات البرية قد تؤثر على دورات نمو الشعر وتتسبب في تساقط الشعر.

الشيخوخة

يبدأ كل من الرجال والنساء في تجربة ترقق الشعر في الأربعينيات من العمر ، حيث تتضاءل مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء والتستوستيرون عند الرجال.

الإفراط في استخدام منتجات الماكياج

الإفراط في نتف الحواجب يخلق صدمة طفيفة ، وفي النهاية قد يتوقف الشعر عن النمو في تلك البقعة. قد يتسبب المكياج الكثير في تلف مماثل عند استخدامه لفترات طويلة.

العلاج الكيميائي

يستخدم العلاج الكيميائي كطريقة لعلاج مرض السرطان وهو يؤدى إلى تساقط الشعر .