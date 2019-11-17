نصائح تساعد على إنقاص الوزن فى الشتاء.. تعرف عليها

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نصائح انقاص الوزن والالتزام بالدايت فى الشتاء
１- ممارسة الرياضة الخفيفة فى المنزل، حتى إذا لم يكن لديك أي معدات رياضية في المنزل ، فيمكنك دائمًا تحفيز روتينك عن طريق تمارين الزومبا فقط لمدة 30-45 دقيقة كل يوم.
２- الاعتدال في الطعام
الاعتدال هو مفتاح الالتزام بالنظام الغذائى فى الشتاء، حاول الابتعاد عن تناول وجبات ثقيلة قلل من الدهون والأملاح والسكريات، وكن معتدلا فلا تفرط فى تناول اى نوع من الطعام.
تناول الطعام بكميات صغيرة طوال اليوم، وبالتالي تقليل فرصة الإفراط في تناول الطعام فى وجبة واحدة .
３- شرب الماء
يساعد الحفاظ على رطوبتك وشرب الماء على التزامك لإنقاص الوزن فى الشتاء، حيث يساعد شرب الماء على تحسين الهضم وتقليل خطر التشنج بعد أي تمرين شاق.
بالإضافة إلى ذلك، يخطئ معظم الناس في التفرقة بين الجفاف والشعور بالجوع وهو ما يجعلهم يواصلون تناول وجبة دسمة للتخلص من هذا الشعور.
وعن طريق شرب كمية كافية من الماء، سيتم التحكم في شهيتك وسوف تشعر تلقائيًا بالشبع والامتلاء.
４- النشاط البدنى
تخلص من شعورك بالكسل وقم بمزيد من النشاط البدنى، مثل: الرياضة، القيام بالأعمال المنزلية، والنشاط يساعدك على حرق الدهون وإنقاص وزنك.
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