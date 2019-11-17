شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الكوليسترول وكيف تتحكم فى معدلاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من كبار السن والأشخاص الذين لا يتبعون نظام صحي فى حياتهم من ارتفاع الكوليسترول في الدم ولكن ما هو الكوليسترول ولما يسبب مشاكل صحية عند ارتفاع معدلاته بالقلب، ويعرض التقرير التالى معلومات هامة عن الكوليسترول وطرق السيطرة عليه لعدم الإصابة بمضاعفات مرضية وأمراض القلب.

وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC ، الكوليسترول هو مادة شمعية تشبه الدهون التي يصنعها الكبد، الكوليسترول في الدم ضروري لصحة جيدة يحتاجه الجسم لأداء وظائف مهمة ، مثل صنع الهرمونات وهضم الأطعمة الدهنية.

يصنع الجسم جميع الكوليسترول في الدم الذي يحتاجه ، ولهذا يوصي الخبراء بأن يأكل الأشخاص أقل نسبة ممكنة من الكوليسترول الغذائي أثناء اتباع خطة صحية لتناول الطعام.

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يوجد الكوليسترول الغذائي في الأغذية الحيوانية ، بما في ذلك اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن والبيض ومنتجات الألبان، ويمكن التحكم فى منع ارتفاع الكوليسترول في الدم عن طريق اتخاذ خيارات الأكل الصحي.

وتشير الأدلة القوية إلى أن أنماط الأكل التي تحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول في الغذاء ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، لكن الخطر الإجمالي يعتمد على العديد من العوامل.

تعرف على ما يثير مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم

قد تؤدي بعض الظروف الصحية وأسلوب الحياة غير الصحى وتاريخ العائلة إلى زيادة خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم وتسمى هذه عوامل الخطر.

ولا يمكن التحكم في بعض عوامل الخطر هذه مثل العمر أو تاريخ العائله، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول في الدم عن طريق تغيير الأشياء التي يمكن التحكم فيها.

طرق منع ارتفاع الكوليسترول في الدم

من خلال العيش بأسلوب حياة صحي، يمكن المساعدة في الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم في نطاق صحي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق، اتباع خيارات الأكل الصحي، الحفاظ على وزن صحي، ممارسة النشاط البدني بانتظام، الاقلاع عن التدخين.