أبرزها الوقاية من السرطان.. تعرف على فوائد الفاصوليا الخضراء 

الأحد 17 نوفمبر 2019

الفاصوليا الخضراء

تحتوي الفاصولياء الخضراء على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم والتي تساعد على تقوية المناعة وتحسين مقاومة الإنسان للأمراض والعدوى المختلفة.



ونستعرض فى السطور التالية الفوائد الصحية للفاصولياء الخضراء، وذلك وفقا لموقعي “Medical news today”، “Health line”.

الوقاية من السرطان تحتوي الفاصولياء الخضراء على كمية عالية من الكلوروفيل وهو من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على مكافحة الشوارد الحرة التي تخرج منها مركبات سامة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وينصح خبراء التغذية بتناول الفاصولياء الخضراء مع اللحوم المشوية للوقاية من التأثيرات الضارة التي قد يسببها تفاعل اللحوم مع الفحم.

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زيادة خصوبة المرأة وحماية الأجنة ذكرت دراسات علمية سابقة أن تناول الفاصولياء الخضراء يساعد على زيادة مستوى خصوبة المرأة، لاحتوائها على الحديد، كما يحمي الأجنة من التشوهات الخلقية لاحتواء الفاصولياء الخضراء على حمض الفوليك.

تعزيز صحة العظام تحتوي الفاصولياء الخضراء على فيتامين ك وهو من الفيتامينات اللازمة لتحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، وتقليل فقدانه مع البول، كما تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة العظام.

-تحسين المزاج تناول الفاصولياء الخضراء يساعد على تحسين المزاج وتنظيم النوم والحد من الإكتئاب، لاحتوائها على حمض الفوليك، الذي يمنع وجود فائض من الحمض الأميني الذي يتسبب في تعطيل ضخ الدم والمواد المغذية للمخ مما يعطل إنتاج الهرمونات المسؤولة عن تحسين المزاج والسعادة.

– تقوية المناعة تحتوي الفاصولياء على مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات المهمة خاصة فيتامين سي، إذ يحتوي كوب واحد من الفاصوليا على حوالى 25% من الكمية اللازمة للجسم من فيتامين سي، وتساهم الفاصولياء في تقوية المناعة، وإنتاج الكولاجين المهم لحماية البشرة من الإجهاد التأكسدي.

– تعزيز قوة النظر تحتوي الفاصولياء الخضراء على فيتامين أ، وهو من الفيتامينات المهمة لتقوية المناعة، وتعزيز صحة العينين.