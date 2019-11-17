شكرا لقرائتكم خبر عن البومة اليابانية.. أسرع سيارة في العالم بـ3.2 مليون دولار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة يابانية في معرض دبي للسيارات عن أسرع سيارة في العالم، أمس.

وأوضحت شركة اسبارك اليابانية، المصنعة للسيارة أن «السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم (البومة) كهربائية بالكامل».

ويمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 96 كيلومترًا في الساعة، وبهذا الرقم تتفوق على منافسيها، مثل ريماك وتيسلا، بحسب ما نشرت مجلة «توب غير».

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وكشف الشركة عن السيارة للمرة اللأولي في عام 2017، لكن أصبحت جاهزة للبيع في معرض السيارات في دبي، أمس.

وتبلغ سرعة السيارة اليابانية الجديدة 250 ميلا في الساعة، أي ما يعادل 402 كيلومتر في الساعة، وهذا يجعلها واحدة من أسرع السيارات في العالم التي يمكنها قانونا أن تسير في الشوارع، خلافا للسيارات السريعة التي تسير فقط في الحلبات.

وقال ماسانوري يوشيدا، رئيس شركة أسبارك لمجلة توب غير إن «الشركة تسعى من أجل تحطيم الرقم القياسي لسرعة السيارات أثناء الاختبار في حلبة نوربورغرينج في المانيا خلال مارس 2020، كما أنها مزودة ببطارية أيون ليثيوم، تولد قوة قدرتها 2012 حصانًا، ويمكن شحن البطارية خلال 80 دقيقة.

أما سعر السيارة المتوقع فسوف يصل نحو 3.2 مليون دولار أمريكي.