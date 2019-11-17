شكرا لقرائتكم خبر عن فرط بيركسيا.. حمى ترفع حرارة الجسم لـ41.5 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرط بيركسيا هو مصطلح آخر للحمى الشديدة وارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى 41.5 درجة مئوية، والحمى بما في ذلك الحمى المرتفعة جدًا ليست أبداً أمراضًا في حد ذاتها أو أسبابًا للأمراضبدلاً ولكنها أعراض لمشاكل أخرى مثل العدوى أو الإصابة، العدوى الفيروسية أو البكتيرية تسبب معظم الحمى، ولكن الوضع عند الإصابة بحاله فرط بيركسيا يختلف عن الحمى العادية .

ووفقا لتقرير لموقع " healthline" فأن فرط بيركسيا تعد حالة طارئة تحتاج إلى عناية فورية من أخصائي طبي

ما هو فرط بيركسيا؟

فى فرط بيركسيا الدم ومعظم حالات الحمى الأخرى ، يعطى الدماغ الجسم إشارة لرفع درجة حرارة فوق المعدل الطبيعي..

يختلف فرط بيركسيا الدم عن فرط الحرارة ، وهو مصطلح طبي للارتفاع غير المنضبط في درجة حرارة الجسم بسبب الكميات الزائدة من حرارة الجسم .

في ارتفاع الحرارة ، لا ينظم الدماغ ارتفاع درجة الحرارة بالطريقة التي يحدث بها مع غيرها من الحمى بدلاً من ذلك ، لا يمكن للجسم التعامل مع الحرارة من أسباب بيئية ، وبالتالي ترتفع درجة حرارته.

أسباب فرط بيركسيا

ترتبط حالات فرط بيركسيا الدم بالتهابات فيروسية أو بكتيرية تتضمن بعض الأسباب الأخرى ما يلي:

نزيف داخل الجمجمة

في بعض الحالات، يؤدي النزيف في المخ المعروف باسم النزيف داخل الجمجمة إلى فرط تأكسج الدم، الحوادث أو الصدمات الأخرى والسكتات الدماغية هي السبب المحتمل لنزيف داخل الجمجمة، يمكن أن يؤثر النزيف في الدماغ على منطقة من الدماغ تسمى ما تحت المهاد ، وهي المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم.

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تعفن الدم

في حالات نادرة، قد ينتج فرط تأكسج الدم من تعفن الدم، وهو استجابة يمكن أن تهدد الحياة للعدوى التي يسببها الجهاز المناعي.

التخدير

قد يعاني الأشخاص من فرط تأكسج الدم نتيجة للتأثير الجانبي المباشر للتخدير العام ، الذي يحدث عندما يكون هناك مرض كامن في هذه الحالات ، ترتفع درجة حرارة الشخص بسرعة أثناء التخدير ، مما يتطلب من الأطباء إجراء تعديلات لخفض درجة حرارة الجسم مرة أخرى.

ما هي الأعراض؟

يمكن أن يكون الصداع علامة على أن الحمى أصبحت أكثر حدة، ولكن تختلف أعراض فرط بيركسيا الدم من شخص لآخر، وهذا يتوقف على المدة التي تستغرقها الحالة وإذا تفاقمت الحالة. قد تشمل الأعراض المبكرة:

زيادة العطش،التعرق الشديد، دوخة، تشنجات العضلات، التعب والضعف، غثيان.

علاج فرط بيركسيا

نظرًا لأن فرط تأكسج الدم يسببه مرض آخر، فإن علاج هذا الأخير يؤدي عادة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.

عندما تبدأ درجة حرارة الجسم في الوصول إلى 41.5 مئوية قد يكون من الضروري علاج الحمى نفسها وكذلك السبب الأساسي قد يشمل العلاج المباشر لفرط بيركسيا الدم.

العلاج يشمل حمام بارد أو وضع الإسفنج الرطب البارد على الجلد، شرب الكثير من المياه، في حالات فرط التأكسج الخبيث الناجم عن التخدير العام، سيحتاج الأطباء إلى اتخاذ خطوات لتقليل حمى المريض.