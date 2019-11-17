شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تجنبها قبل ممارسة الرياضة..منها الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى الطاقة قبل ممارسة التمارين الرياضية ، ويلعب اختيارك للوجبات الخفيفة قبل التمرين دورًا مهمًا في أدائك أثناء التمرين، وكذلك من الخطأ عدم تناول أي شيء قبل التمرين، لكن هناك أطعمة يجب تجنبها قبل ممارسة الرياضة نتعرف عليها في السطور التالية، وفقا لموقع تايمز أوف أنديا. اطعمة تجنبها قبل ممارسة الرياضة １- المشروبات الغازية

لا يعد تناول المشروبات الغازية فكرة جيدة أبدًا لأنها قد تؤدي إلى تقلصات في المعدة والغثيان أثناء التمرين أيضًا، نظرًا لأن المشروبات الغازية مليئة بالسكر، فقد تؤدي أيضًا إلى تعطل السكر فى الدم، وبدلا من شرب المشروبات الغازية اشرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء على الأقل ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التمرين.

２- الحليب

في حين قد يبدو كوب من الحليب كخيار مثالي قبل الرياضة، إلا أنه يجب عليك الامتناع عنه قبل التمرين، لأنه قد يجعلك تشعر بالغثيان ويمنعك من التدرب بسهولة، وبدلا من ذلك يمكنك تناول منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي والحليب كوجبات خفيفة بعد التمرين لأنها غنية بالدهون، وسوف تساعدك على الشعور بالشبع بعد الرياضة.

３- الفول

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في حين أن البقوليات غنية بالبروتين، فإنها تستغرق أيضًا وقتًا للهضم لأنها غنية بالألياف، قد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي والانتفاخ أثناء ممارسة الرياضة.

４- الأطعمة الحارة

لا تسبب المواد الغذائية الحارة حرقة المعدة أو الانزعاج العام فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى التشنجات، كل هذا يمكن أن يبطئ في النهاية روتين التمرين.