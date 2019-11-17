- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تجنبها قبل ممارسة الرياضة..منها الحليب والان مع تفاصيل الخبر
لا يعد تناول المشروبات الغازية فكرة جيدة أبدًا لأنها قد تؤدي إلى تقلصات في المعدة والغثيان أثناء التمرين أيضًا، نظرًا لأن المشروبات الغازية مليئة بالسكر، فقد تؤدي أيضًا إلى تعطل السكر فى الدم، وبدلا من شرب المشروبات الغازية اشرب كوبين أو ثلاثة أكواب من الماء على الأقل ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التمرين.
２- الحليب
في حين قد يبدو كوب من الحليب كخيار مثالي قبل الرياضة، إلا أنه يجب عليك الامتناع عنه قبل التمرين، لأنه قد يجعلك تشعر بالغثيان ويمنعك من التدرب بسهولة، وبدلا من ذلك يمكنك تناول منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي والحليب كوجبات خفيفة بعد التمرين لأنها غنية بالدهون، وسوف تساعدك على الشعور بالشبع بعد الرياضة.
３- الفول
في حين أن البقوليات غنية بالبروتين، فإنها تستغرق أيضًا وقتًا للهضم لأنها غنية بالألياف، قد يؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي والانتفاخ أثناء ممارسة الرياضة.
４- الأطعمة الحارة
لا تسبب المواد الغذائية الحارة حرقة المعدة أو الانزعاج العام فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى التشنجات، كل هذا يمكن أن يبطئ في النهاية روتين التمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 أطعمة تجنبها قبل ممارسة الرياضة..منها الحليب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.