شكرا لقرائتكم خبر عن الحل الأمثل لمشكلة الحرق الضعيف ونظام غذائي متوازن.. من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني كثيرون من عدم نزول وزنهم على الرغم من إلتزامهم بحمية غذائية، وهذا يحدث بسبب إن معدل الحرق (الأيض) في جسمهم ضعيف، وبالتالي الدهون لا يتم حرقها، فلا يستطيعون التخلص من وزنهم الزائد مما يسبب لهم الكثير من الإحباط.

هذا ما أكدته الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، خلال حديثها لـ ”الخليج 365”، وأوضحت الحل المثالي لتلك المشكلة التي يعاني منها كثيرون.

وأشارت الدكتورة دعاء سهيل إن هناك كثيرون على الرغم من انهم لا يتناولون الطعام الا ان نسبة الحرق لديهم ضعيفة وبالتالي لا ينقص وزنهم والحل الأمثل لهم هو تناولهم لكورس من الحوارق المناسبة لهم.

وأكدت إن مريض الغدة الدرقية هو الأكثر عرضه لهذه المشكلة وعندما أتعامل معه اقدم له مجموعة من الحوارق حتى ارفع معدل الحرق لديه مع تناوله للادوية الخاصة بتنشيط عمل الغدة الدرقية.

ولفتت أنها لا ترى مريض السمنة ولكنها تشاهده من خلال مجموعة من الاجابات تطرحها عليه متعلقة بالطول والوزن والعمر، والمنطقة التي يعاني منها من تراكم الدهون، وطبيعة العمل والذي من خلاله تتعرف على مقدار الحركة والمجهود الذي يبذله خلال يومه، فضلا على التعرف على مواعيد تناوله للطعام، والحالة الصحية له وعن ما اذا كان يعاني من ضغط او قلب او سكر.



5 معلومات هامة من مريض السمنة تساعد على العلاج

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل قائلة "من الممكن ان اجد مريض يتناول وجبة واحدة ولكن لابد ان اعرف ميعاد تناوله لهذه الوجبة والذي على الاغلب تكون في الليل، وعلى الفور أقول له توقف هذا سلوك خاطىء ولكني لا أمنعه من تناول الطعام"، لافتة إن هناك العديد من الاطباء يعطون للمريض ورقة طويلة من الممنوعات والتي يتم توزيعها على جميع المرضى، ولكن ليس كل مريض يمكن انقاص وزنه بنفس الورقة التي توزعها على جميع الحالات، فكل إنسان حسب طبيعة جسمه وحالته الصحية.

واقترحت الدكتورة دعاء سهيل نظام غذائي متوازن لمريض السمنة من الممكن ان يكون كالتالي:

الافطار: بيضة مسلوقة + ربع رغيف بلدي

الغذاء: ربع فرخة مشوية + سلطة + خضار سوتيه

او لحم مشوي + سلطة + خضار سوتيه

العشاء: زبادي ومن الممكن الا يكون لديك شعور للعشاء.

وأكدت إن مريض السمنة هذه الكميات ستكون مرضيه له على الأغلب، خاصة المريض الذي يعاني من الشهية العالية سيفقد وزنه كثيراً إذا اتبع هذا النظام.

وشددت إن مريض السمنة يجب أن ينتبه كثيراً، لأنها تعتبر بوابة ل 44 مرض ويجب ان يحرص على ان يتخلص من السمنة لان مريض السمنة يعتبر ارض خصبة لإنبات اي مرض خطير، او للمعاناه من تباعيات ما بعد السمنة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

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https://doaasohiel.com/



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