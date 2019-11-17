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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالمرض النفسى.. أشهرها سرعة الغضب والتوتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الضغوط النفسية وكثرة التعرض والاصابة بالتوتر والقلق تعد من العوامل الأساسية في تعرضك للإصابة بالاضطرابات النفسية، وهناك العديد من العلامات التي تساعدك في اكتشاف إصابتك بهذا الامر، سنوضحها خلال الاسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع" mayoclinic".
الأشخاص الذين يعانون ممن الاضطرابات النفسية يشعرون دائما بعدم الرضا علي الحياة، ولا حتي عن اي عمل يقمون به، فهذا نتيجة لاصابتهم بالاضطرابات النفسية الناتجة عن الضغوط الحياتية اليومية، ولذا عليك التعرف علي حقيقة الامر.
ونجد أيضا الأشخاص المصابون بالاضطرابات النفسية غير متسامحين وغير صريحين مع أنفسهم، وتجدهم كثيري العصبية ولا يرغبون في تحمل المسئولية أي شئ وحتي أنفسهم.
كما أنهم يعانون من الشعور بعدم القدرة علي التفكير السليمة، فهم يعانون من التشويش في التفكير، وعدم القدرة علي التفكير السليم في جميع أمور الحياة، وأخيرا يرغبون في العزلة وعدم التحدث مع أي شخص، ويرغبون في العزلة الاجتماعية.
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