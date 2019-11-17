فوائد بذور الشيا في حرق الدهون وتخسيس الوزن

أضيفي بذور الشيا إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن والاستفادة من كل خصائصه. اقرأي بقية المقال لمعرفة كل ما يجب معرفته عن هذه البذور.

بذور الشيا هي أحد النباتات الأكثر شعبية والتي لها خصائص غذائية رائعة. وهي تشكل أساس الغذاء لعدد كبير من الشعوب في الحضارات القديمة، لأنها مصدر طبيعي رائع لأحماض أوميغا-3 ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن... والأفضل من ذلك هو أنها تساعد على حرق الدهون وهي حليف ممتاز في مكافحة زيادة الوزن.

لقد تم إجراء العديد من الدراسات عن هذا الموضوع. وفي الآونة الأخيرة، سلطت العديد من التقارير الضوء على قوة هذه النبتة في إنقاص الوزن، ولكن لنكن حذرين، حيث يجب السيطرة على تناولها والحرص على عدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة منها، أي 25 غ، يومياً.

لماذا بذور الشيا فعالة في انقاص الوزن؟

بذور الشيا لها خاصية ممتازة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وفي الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون المتراكمة حول الخصر وعلى البطن. كما تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، المعدن الذي يعزز هضم الدهون التي تم تناولها خلال اليوم. وتساعد الشيا بشكل خاص على تسطيح البطن.

لها خاصية ممتازة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وفي الوقت نفسه تساعد على حرق الدهون المتراكمة حول الخصر وعلى البطن. كما تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، المعدن الذي يعزز هضم الدهون التي تم تناولها خلال اليوم. وتساعد الشيا بشكل خاص على تسطيح البطن. بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 لذا تساعد على القضاء بشكل فعال على السيلوليت وتجنب الشيخوخة المبكرة. الشيا هي أيضاً مضادة للالتهابات.

غنية بأحماض أوميغا 3 لذا تساعد على القضاء بشكل فعال على السيلوليت وتجنب الشيخوخة المبكرة. الشيا هي أيضاً مضادة للالتهابات. تساعد بذور الشيا على الحد من الشهية إذا تم تناولها بشكل منتظم فهي توفر الشعور بالشبع وبالتالي يتم تجنب تناول الكثير من الطعام.

على الحد من الشهية إذا تم تناولها بشكل منتظم فهي توفر الشعور بالشبع وبالتالي يتم تجنب تناول الكثير من الطعام. بذور الشيا ممتازة أيضاً لتنظيم وظيفة الأمعاء. فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على علاج الكسل المعوي. ولكن لا تنسي أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً.

ممتازة أيضاً لتنظيم وظيفة الأمعاء. فهي تحتوي على الكثير من الألياف التي تساعد على علاج الكسل المعوي. ولكن لا تنسي أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً. تساعد بذور الشيا على تخفيف القلق لأنها مهدئ فعال جداً ينصح به أطباء التغذية.

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فوائد أخرى لبذور الشيا

الشيا هي النبتة الأكثر احتواء على أحماض أوميغا 3.

تحتوي على مضادات أكسدة وبروتينات وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن وألياف.

لا تحتوي على الغلوتين.

ليس لها طعم أو رائحة غريبة.

تزود الجسم بالطاقة.

تخفض مستوى الكولسترول وتنظم ضغط الدم.

تسهل الهضم.

مفيدة للقلب.

تحسن قوة العضلات وتجدد الأنسجة.

تنظم مستوى السكر في الدم.

تحتوي بذور الشيا على القليل من الصوديوم.

كيفية تناول بذور الشيا لإنقاص الوزن؟

الجرعة الموصى بها هي 25 غ من الشيا يومياً.

لفقدان الوزن بنجاح عن طريق تناول بذور الشيا، ينبغي المثابرة عليها وتناولها على الأقل لمدة شهر. حضّري قبل الوجبتين الرئيسيتين كوب من الماء أو كوب من عصير الفواكه، وبما أن عليك تناول 25 غ من الشيا يومياً كحد أقصى، ضعي في كل كوب نصف حبوب الشيا، أي 12.5 غ.

بما أن بذور الشيا تحتوي على ألياف قابلة للذوبان وأن لها قدرة عالية على امتصاص السوائل، ستلاحظين أنها تختفي شيئاً فشيئاً في كوب الماء وسيصبح السائل أكثر سماكة. اتركيها 30 دقيقة. رد الفعل هذا يعود إلى الجل الذي يشكل أليافها القابلة للذوبان.

يمكن تناول بذور الشيا مع الحليب النباتي واللبن الزبادي والسلطة والفواكه والصلصة والحساء والكريمات والخضروات، الخ. ويمكنك أيضاً شرائها مطحونة لصنع الحلويات.

تذكري أنه من الضروري شرب لترين من الماء يومياً لكي يكون للشيا تأثير.

أين يمكن ايجاد بذور الشيا؟

من المفترض أن تجدي بذور الشيا في محلات السوبر ماركت. ولكن إذا لم تجديها يمكنك الذهاب إلى محلات الأغذية الصحية أو محلات الأعشاب. احرصي على شراء بذور بنوعية جيدة، لذا اقرأي تاريخ التعبئة واختاري التاريخ الأحدث.

كما ذكرنا سابقاً، يمكنك إيجاد بذور الشيا على شكل حبوب كاملة أو مطحونة، سواء رغبت برشها على السلطة أو إضافتها إلى الحلويات، فلديك العديد من الخيارات الصحية.